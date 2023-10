Gavin Newsom rejette le projet de loi visant à accorder des allocations aux chômeurs

Une fois qu’il devint clair que les grèves à Hollywood seraient ça dure plus longtemps que quiconque ne le pensait au départ, les sénateurs démocrates de Californie ont rédigé un projet de loi visant à indemniser les grévistes. Avec le soutien du WGA et SAG-AFTRA, l’espoir était qu’il soit adopté et fournisse de l’argent à toute personne sans emploi dans l’industrie du divertissement (et aux travailleurs de l’hôtellerie en grève de la même manière) dans une ville où la vie est déjà assez chère. grève des écrivains est peut-être terminé, mais les factures continuaient (et continuent) de s’accumuler pour les gens.

Mais selon le Presse associée, le gouverneur de Californie Gavin Newsom a opposé son veto au projet de loi samedi soir. Tout en ayant précédemment exprimé son soutien aux syndicats (et reçu divers dons des syndicats pour sa campagne), Newsom a rejeté le projet de loi car le fonds d’allocations de chômage de Californie devrait être à 20 milliards de dollars d’ici la fin de 2023. Le fonds aurait été épuisé. d’argent au début de la COVID et des sommes massives de fraude au chômage – et pas assez d’argent n’a été collecté pour payer toutes les prestations dues. Dans un message de veto, il a clairement déclaré que ce n’était pas le bon moment « pour augmenter les coûts ou contracter cette dette importante ».

Si le projet de loi avait été approuvé, les travailleurs en grève depuis au moins deux semaines auraient eu droit aux allocations de chômage de la Californie. Ces chèques peuvent aller jusqu’à 450 dollars par semaine, un chiffre qui, selon les organisateurs syndicaux, était si faible qu’il n’aurait pas beaucoup d’impact sur la caisse de chômage. Lorena Gonzalez Fletcher, qui est secrétaire-trésorière exécutive de la fédération du travail de l’État, a déclaré que le veto de Newsom « fait pencher encore plus la balance en faveur des entreprises et des PDG et punit les travailleurs qui exercent leur droit fondamental de grève. À une époque où le soutien du public aux syndicats et aux grèves atteint un niveau sans précédent, ce veto est en décalage avec les valeurs américaines.»

Même avec le veto de Newsom, le CLF ne semble pas abandonner. Comme le montre le tweet ci-dessus, Fletcher a écrit que l’organisation « continuerait à se battre jusqu’à ce que les grévistes obtiennent les avantages qu’ils ont mérités. L’AP a reconnu qu’il serait peut-être possible pour les législateurs d’aller de l’avant et d’adopter le projet de loi quelle que soit sa décision, mais a noté que cela faisait des « décennies » depuis qu’un gouverneur de Californie avait vu son veto annulé.

