Les résidents seraient tenus de rester à la maison, sauf pour les tâches essentielles et l’exercice en plein air. La plupart des entreprises devraient fermer leurs portes, notamment les repas en personne, les salons et les événements sportifs. Les hôtels des zones touchées ne seraient autorisés à fonctionner que «à l’appui des services d’infrastructure essentiels».

Les écoles qui ont été autorisées à rouvrir peuvent continuer à fonctionner, et les services religieux pourraient avoir lieu à l’extérieur sous l’ordre. Les restrictions de l’État sur les services religieux risquent de ne pas survivre devant les tribunaux fédéraux, après que la Cour suprême a ordonné jeudi à un juge fédéral qui les avait confirmés de reconsidérer l’affaire.

Pour changer par rapport aux ordonnances strictes de rester à la maison imposées par l’État au printemps, M. Newsom a déclaré que les parcs et les plages resteraient ouverts, et il a encouragé les résidents à sortir et à les utiliser, et même à suivre des cours de fitness en plein air.

Certaines villes et comtés de l’État ont déjà imposé de nouvelles restrictions alors que les cas ont explosé. Le comté de Los Angeles a émis une ordonnance de séjour à la maison similaire la semaine dernière. Bien que certaines municipalités du comté aient hésité, comme Pasadena et Beverly Hills, la ville de Los Angeles a donné suite à son propre ordre strict de rester à la maison plus tôt jeudi.

«Mon message ne pourrait être plus simple: il est temps de se recroqueviller», a déclaré le maire Eric Garcetti de Los Angeles. «Il est temps de tout annuler. Et si ce n’est pas essentiel, ne le faites pas.