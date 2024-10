Gavin Newsom propose d’augmenter le crédit d’impôt californien pour le cinéma et la télévision

Le gouverneur Gavin Newsom a dévoilé dimanche une proposition visant à plus que doubler le montant annuel alloué au programme de crédit d’impôt pour le cinéma et la télévision de Californie, alors qu’Hollywood a du mal à rivaliser avec d’autres centres de production qui font miroiter de nobles incitations.

Le gouverneur a déclaré son intention d’étendre le crédit d’impôt annuel à 750 millions de dollars, contre 330 millions de dollars actuellement, ce qui ferait de la Californie le premier État en matière de programmes d’incitation au cinéma plafonnés, dépassant même New York. Si elle est approuvée par le Parlement, l’augmentation pourrait entrer en vigueur dès juillet 2025.

« La Californie est la capitale mondiale du divertissement, enracinée dans des décennies de créativité, d’innovation et de talent sans précédent », a déclaré Newsom dans un communiqué. « L’expansion de ce programme contribuera à maintenir la production ici, à générer des milliers d’emplois bien rémunérés et à renforcer le lien vital entre nos communautés et l’industrie cinématographique et télévisuelle emblématique de l’État. »

L’annonce intervient alors que Newsom et d’autres élus subissent une pression croissante pour agir alors que la production hollywoodienne peine à rebondir après la pandémie et la double grève des écrivains et des acteurs de l’année dernière.

Les productions choisissent de plus en plus de tourner dans d’autres États en raison d’incitations fiscales plus élevées, ce qui freine l’industrie cinématographique et télévisuelle emblématique de la Californie. Soulignant le désavantage concurrentiel de l’État, environ 71 % des projets rejetés par le programme de crédit d’impôt pour le cinéma et la télévision de Californie ont choisi de tourner en dehors de l’État, a indiqué le bureau du gouverneur.

Le programme californien de crédit d’impôt pour le cinéma et la télévision a été créé en 2009 pour empêcher la production cinématographique et télévisuelle de fuir vers d’autres États. À l’époque, le crédit était limité à 100 millions de dollars par an.

Cinq ans plus tard, le toit a été porté à 330 millions de dollars par an, accordant aux studios des crédits d’impôt allant jusqu’à 25 % pour compenser les coûts de production admissibles tels que la construction des décors, l’équipement de cascades et les salaires des membres de l’équipe. Le crédit peut être appliqué à toutes les sociétés assujetties à l’impôt en Californie.

En 2023, Newsom a prolongé cette version du programme de cinq ans supplémentaires et a ajouté un fonctionnalité « remboursable » permettant aux studios de payer en espèces de l’État lorsque leurs crédits dépassent leurs factures d’impôts.

Même si la proposition de Newsom dimanche représenterait une augmentation substantielle du financement, elle ne supprime pas d’autres restrictions du programme d’incitation de l’État, notamment une disposition qui exclut les salaires des acteurs et d’autres coûts hors norme qui représentent une grande partie des budgets des films. . La Géorgie et d’autres rivaux ne subissent pas de telles restrictions.

Mais une telle décision est considérée comme politiquement intenable en Californie, où le programme d’incitation au cinéma se heurte à l’opposition de critiques qui affirment que subventionner le divertissement se fait au détriment d’autres bonnes causes, telles que l’éducation et la santé.

Les membres de la communauté du divertissement de Los Angeles ont récemment exhorté le gouvernement à injecter davantage de fonds dans le programme de crédit d’impôt pour le cinéma et la télévision afin de freiner ce que l’on appelle la production galopante et de stimuler l’emploi.

Comme l’a déjà rapporté le Times, les initiés et les experts de l’industrie s’accordent massivement sur le fait que les incitations relativement faibles sont la principale raison pour laquelle la Californie perd du terrain au profit de la Géorgie, de New York, du Canada, du Royaume-Uni et d’autres hauts lieux du tournage dans le monde.

Le programme de crédit d’impôt pour le cinéma et la télévision de l’État de New York, par exemple, est plafonné à 700 millions de dollars ; et la Géorgie – une destination de production populaire pour Marvel et Netflix – n’a aucune limite.

« Je crois que les meilleurs cinéastes du monde se trouvent ici à Los Angeles, mais ils sont sous-traités à cause des crédits d’impôt », a déclaré Mike DeLorenzo, président des studios Santa Clarita, au Times le mois dernier.

La lenteur de l’activité dans le sud de la Californie a également été alimentée par d’autres facteurs, notamment un recul général de la production qui a atteint son apogée lors de ce que l’on appelle les guerres du streaming et les réductions de coûts des grandes sociétés de médias.

Plus tôt ce mois-ci, le bureau des permis de cinéma de Los Angeles, FilmLA, a rapporté que les niveaux de production dans la région avaient chuté de 5 % au troisième trimestre 2024 par rapport à la même période en 2023, lorsque la production scénarisée s’était quasiment arrêtée en raison des grèves d’Hollywood.

La rédactrice du Times, Stacy Perman, a contribué à ce rapport.