Gavin Newsom oppose son veto à un projet de loi californien qui aiderait les immigrants sans papiers à acheter des maisons

Le gouverneur Gavin Newsom a opposé son veto vendredi à un projet de loi qui aurait permis à certains immigrants sans papiers d’obtenir jusqu’à 150 000 dollars de prêts immobiliers garantis par l’État.

En vertu de ce projet de loi, les immigrants sans papiers, qui achètent des logements depuis des années, pourraient bénéficier du programme populaire California Dream for All. La législation a suscité une controverse nationale au cours des dernières semaines, les critiques attaquant les politiques pro-immigrés de la Californie.

Le veto de Newsom souligne son bilan mitigé en matière de législation sur les droits des immigrés. Alors que l’État a étendu Medi-Cal à tous les groupes d’âge sans papiers sous son administration, il a opposé son veto à des projets de loi visant à fournir une aide financière aux personnes âgées sans papiers et à prolonger les allocations de chômage. L’année dernière, il a opposé son veto à un projet de loi cela aurait interdit aux prisons californiennes de partager des informations sur les non-citoyens incarcérés avec les autorités fédérales.

Dans son message de vetoNewsom a cité les contraintes budgétaires et les fonds limités disponibles pour le programme, qui ont expiré plus tôt cette année.

« Étant donné le financement limité disponible pour les programmes de CalHFA, l’élargissement de l’éligibilité aux programmes doit être soigneusement étudié dans le contexte plus large du budget annuel de l’État pour garantir que nous gérons efficacement nos ressources », a déclaré Newsom.

La législature à supermajorité démocrate La mesure a été adoptée à une écrasante majorité le mois dernier.

Le projet de loi, le projet de loi 1840 de l’Assemblée, a été présenté en février sous la direction du député Joaquin Arambula, démocrate de Fresno. Lui et ses partisans ont fait valoir que le projet de loi clarifiait le fait que les immigrants sans papiers pouvaient demander à bénéficier du programme de prêt immobilier géré par la California Housing Finance Agency.

Pendant des décennies, les prêteurs ont travaillé avec des acheteurs de maisons sans papiers puisque les lois américaines n’empêchent pas les étrangers d’acheter des biens immobiliers.

Cependant, les républicains et même Elon Muska qualifié la législation d’injuste.

Dans une demande de veto adressée à Newsom, les républicains du Sénat ont qualifié cette mesure de « nouvel exemple d’une longue litanie de cadeaux faits aux contribuables par les politiciens démocrates californiens qui encouragent et récompensent l’immigration illégale ».

Le bureau d’Arambula n’a pas immédiatement répondu par un commentaire.

Le programme de prêts immobiliers, et ses quelque 550 millions de dollars de prêts, est très demandé depuis l’ouverture des candidatures en 2023. Il a été créé pour les acheteurs d’une première maison et comprend plusieurs exigences, notamment des seuils de revenus, des scores de crédit minimum et certains ratios dette/revenu.

Le programme utilise un modèle de prêt à « plus-value partagée » et fournit aux acheteurs de maison de l’argent pour un acompte – 20 % du prix d’achat de la maison ou jusqu’à 150 000 $. Les propriétaires doivent rembourser le prêt et une partie de la plus-value à chaque revente.