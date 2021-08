Gavin Newsom, gouverneur de Californie, face à une élection de rappel : ce qu’il faut savoir

Les électeurs californiens commenceront à recevoir des bulletins de vote par la poste plus tard ce mois-ci avant les élections de rappel du 14 septembre.

Le bulletin de vote posera aux électeurs deux questions : veulent-ils rappeler Newsom, oui ou non ? Si plus de 50% des votants sont d’accord, alors, qui devrait le remplacer ?

Seuls deux gouverneurs américains ont été démis de leurs fonctions lors d’une élection de rappel – un dans le Dakota du Nord en 1921 et l’éviction de Gray Davis en Californie en 2003.

LOS ANGELES – Une athlète olympique devenue star de la réalité. Un animateur de radio conservateur qui soutient Donald Trump. Un riche homme d’affaires qui a traîné un ours Kodiak en campagne électorale.

Les électeurs californiens décideront bientôt si l’un d’entre eux – ou un autre des plus de 40 candidats sur le bulletin de vote – remplacera le gouverneur Gavin Newsom lors d’une élection de rappel qui pourrait marquer seulement la troisième fois dans l’histoire des États-Unis qu’un gouverneur en exercice est démis de ses fonctions. par les électeurs.

Les défis de l’État, de la crise du logement au sans-abrisme, en passant par la criminalité et le changement climatique qui alimentent les problèmes d’eau et d’électricité, sont des sujets brûlants dans une série de quatre débats menant aux élections du 14 septembre.

La première confrontation entre les challengers de Newsom a eu lieu mercredi soir, moins Caitlyn Jenner, l’ancienne olympienne qui a été en Australie pour filmer une émission de télé-réalité, et Larry Elder, l’animateur de talk-show de droite qui a plutôt assisté à un événement de collecte de fonds. Au moins quatre autres débats sont prévus tout au long du mois d’août.

Changements dans les sondages, ainsi que la récente vague de cas de COVID-19 et des dizaines de challengers en lice pour le remplacer – une liste qui comprend également John Cox, l’homme d’affaires républicain à l’ours qui a été facilement vaincu par Newsom lors des élections au poste de gouverneur de 2018 – plus loin brouiller les chances du gouverneur de garder son emploi.

Ours, merchandising et consultants :Comment les candidats au rappel de Newsom dépensent l’argent de la campagne

Le processus de vote, contrairement aux élections typiques, présente également un plus grand risque pour Newsom, dont le soutien a diminué pendant la pandémie de COVID-19 alors que l’État a adopté certaines des restrictions les plus sévères du pays.

L’élection de rappel est regardée à l’échelle nationale comme un baromètre de l’humeur du public à l’approche des élections de 2022, lorsqu’un Congrès étroitement divisé sera à nouveau en jeu. Un bouleversement républicain dans l’État fortement démocrate serait un blâme époustouflant, et Newsom a averti que son éviction aurait des implications nationales dans la politique et l’élaboration des politiques.

Voici ce que vous devez savoir sur l’élection :

Pourquoi Gavin Newsom fait-il face à un vote de révocation ?

Seuls 19 États ont des lois qui autorisent la révocation des mécanismes de révocation des gouverneurs. Bien que les efforts de rappel réussis soient incroyablement rares, les tentatives ne le sont pas. La révocation contre Newsom, par exemple, est la sixième tentative de le faire révoquer en deux ans depuis qu’il a été élu.

L’effort bien financé a été promu par des républicains déterminés – y compris de grands noms comme Newt Gingrich et Mike Huckabee.

COVID-19 et les politiques strictes affectant les Californiens ont donné un élan à l’effort. Newsom a commencé la pandémie en étant félicité pour être en avance sur le reste du pays en émettant la première ordonnance de séjour à domicile et en réussissant à maintenir les infections à un faible niveau au début de la pandémie alors que d’autres États voyaient une explosion de cas.

Mais à mesure que la pandémie avançait, la fatigue augmentait.

L’effort de rappel a augmenté en raison de plusieurs facteurs, notamment un juge prolongeant de quatre mois la période pendant laquelle les promoteurs devaient obtenir des signatures, de novembre à mars, en raison du virus. Le temps supplémentaire a permis au groupe de s’organiser davantage et de collecter des fonds supplémentaires.

Pendant ce temps, l’effort a attiré plus d’attention et de partisans alors que Newsom faisait la une des journaux, y compris sa participation à un dîner au French Laundry – l’un des restaurants les plus exclusifs au monde – à un moment où il décourageait les Californiens de se rendre à voir la famille pendant les vacances. Le soutien a continué de croître alors que le Golden State a connu un pic alarmant de cas au cours de l’hiver, notamment à Los Angeles, même avec les mesures de sécurité strictes de Newsom en place.

Infestations d’insectes, rues bordées de tentes : La crise des sans-abri en Californie est à un point critique. Un plan de 12 milliards de dollars y mettra-t-il une brèche ?

La poussée contre Newsom a commencé en février 2020 et avant que COVID-19 n’ait complètement modifié la vie quotidienne. Les partisans ont justifié le rappel sur la base de la position du gouverneur sur un certain nombre de questions politiques, notamment les impôts et l’immigration. Elle a été menée, cependant, au milieu de la frustration suscitée par les fermetures liées à la pandémie.

Les partisans ont appelé à la destitution de Newsom sur la base de ses actions pour mettre en œuvre des lois qui, selon eux, nuisent aux citoyens californiens, selon la pétition distribuée aux électeurs. Ils s’opposent également à son moratoire sur les exécutions de condamnés à mort et à ses positions sur les questions fiscales, le rationnement de l’eau et les droits parentaux.

Quand est l’élection de rappel? Comment ça marche?

Les opposants à Newsom ont remis plus d’un million de signatures de pétitions au secrétaire d’État de Californie, forçant l’État à mettre l’effort de rappel sur le bulletin de vote.

Les 1,6 million de signatures remises en avril étaient environ 100 000 de plus que nécessaire pour forcer un vote sur le premier mandat démocrate.

Les électeurs californiens commenceront à recevoir des bulletins de vote par la poste plus tard ce mois-ci avant les élections du 14 septembre.

Le processus est différent des autres élections. Le bulletin de vote posera aux électeurs deux questions : veulent-ils rappeler Newsom, oui ou non ? Et si plus de 50% des votants sont d’accord, alors, qui devrait le remplacer ?

Il n’y avait aucune limite sur le nombre de candidats qui pouvaient se présenter au rappel et 46 qualifiés pour le scrutin. L’élection dit que celui qui obtient le plus de votes gagne – même sans majorité, il est donc tout à fait possible que quelqu’un puisse être élu lors d’un rappel tout en remportant moins de la moitié des voix.

« Nous le combattrons » :Le gouverneur de Californie Gavin Newsom se prépare à une élection de rappel alimentée par le contrecoup des restrictions pandémiques

En fait, avec 46 candidats, il est possible qu’un vainqueur sorte avec aussi peu que 20% des voix si Newsom est rappelé – une fraction de ce dont un candidat aurait besoin lors d’une élection typique à l’échelle de l’État.

C’est ce qui s’est passé en 2003. Alors-Calif. Le gouverneur Gray Davis a été rappelé par 55% des électeurs californiens, la star de cinéma Arnold Schwarzenegger remportant les élections pour lui succéder avec 48,6% des voix.

Qui est candidat au poste de gouverneur de Californie ?

C’est une liste beaucoup plus courte que l’élection de rappel de 2003, qui comprenait plus de 100 candidats. Cela devrait être une bonne nouvelle pour Newsom, en particulier le manque de démocrates de renom qui auraient pu diviser le vote libéral. Parmi les 46 qualifiés, 24 étaient répertoriés comme républicains, neuf comme démocrates, 10 sans préférence de parti, deux membres du Parti vert et un libertaire.

Le candidat le plus connu est Jenner, l’ancien médaillé d’or olympique qui a joué dans la série de téléréalité « Keeping Up with the Kardashians ». Mais Jenner a été éclipsée dans les récents sondages par Elder, un animateur de radio noir qui soutient farouchement Trump et s’oppose au mouvement Black Lives Matter.

Qui est candidat au poste de gouverneur de Californie ? Voici qui prévoit d’être dans la course

Cox, l’ancien maire de San Diego Kevin Faulconer, l’ancien représentant Doug Ose, le membre de l’Assemblée de l’État de Californie Kevin Kiley et le membre du Conseil de péréquation de l’État de Californie Ted Gaines sont d’autres noms éminents qui ont bien sondé.

Les candidats républicains ont décrit Newsom comme incompétent et ont fait valoir que son leadership raté a infligé des douleurs financières inutiles pendant la pandémie. Les démocrates ont cherché à présenter le concours comme étant dirigé par des extrémistes d’extrême droite et des partisans de Trump.

Alors que neuf démocrates se sont qualifiés pour le scrutin, le plus éminent d’entre eux est Kevin Paffrath, un modéré qui soutient que Newsom a égaré l’État avec des politiques enfreintes. Paffrath travaille en tant qu’influenceur en finances personnelles avec 1,68 abonné YouTube.

Dans quelle mesure les élections de rappel sont-elles réussies ?

Seulement quatre fois dans l’histoire des États-Unis, un effort de rappel contre un gouverneur a recueilli suffisamment de signatures pour forcer une élection comme celle-ci. Et seuls deux gouverneurs ont été démis de leurs fonctions lors d’une élection de rappel – un dans le Dakota du Nord en 1921 et l’éviction de Davis en Californie en 2003.

Bien que ce soit incroyablement rare, Newsom a perdu une partie de son avantage autrefois confortable, selon les sondages, bien qu’il ait quand même réussi à conserver la majorité. Pendant des mois, Newsom a semblé bien placé pour repousser la tentative de rappel. Mais sa position a légèrement baissé et les sondages montrent que les républicains sont impatients de voter, tandis que de nombreux démocrates ont ignoré les élections.

Et maintenant, COVID-19 – le problème qui a initialement soutenu l’effort de rappel – pose à nouveau un problème pour l’avenir politique de Newsom. La variante delta a augmenté dans l’État, comme elle l’a fait à l’échelle nationale, et de nombreuses communautés ont rétabli les mandats de masque à l’intérieur, quel que soit le statut de vaccination. L’État a également commencé à imposer des vaccins ou des tests COVID-19 hebdomadaires pour de nombreux employés.

Contribution : The Associated Press