Jusqu’à présent, le gouverneur démocrate a signalé qu’il mettrait l’accent sur le changement climatique lors de son voyage d’une semaine, qui comprend des escales à Hong Kong, Shanghai et Pékin ainsi qu’une réception avec l’ambassadeur américain Nicholas Burns, qui a rencontré Lin et deux autres Américains. détenus plus tôt cette année.

La réticence de Newsom à aborder la question des droits de l’homme et le cas d’un de ses électeurs injustement emprisonné dans une prison de Pékin pourraient contribuer à faciliter ses rencontres avec les responsables chinois. Mais cela suscitera probablement des critiques de la part des faucons chinois du Capitole, qui poussent l’administration Biden à adopter une ligne plus dure envers Pékin face à de tels abus. Cela menace également d’éclipser un voyage que Newsom espère renforcer la réputation de la Californie en tant que leader de l’économie mondiale des énergies propres et renforcer son expérience en politique étrangère pour une éventuelle candidature à la Maison Blanche en 2028.

Newsom devrait « défendre les citoyens américains, les résidents permanents légaux et les prisonniers politiques injustement détenus par la Chine », a déclaré le représentant. Chris Smith (RN.J.), président de la Commission exécutive du Congrès sur la Chine. « Ils ne peuvent pas être oubliés – et tout responsable américain qui se rend en Chine doit exiger leur libération. »

Les responsables de Newsom ont refusé de répondre à une question sur Lin et ont renvoyé POLITICO au Département d’État. Ni la Maison Blanche ni le Département d’État n’ont répondu aux questions de savoir s’ils avaient informé l’équipe de Newsom des priorités de l’administration chinoise ou s’ils considéraient les droits de l’homme et les citoyens américains injustement emprisonnés comme des questions strictement fédérales. Cependant, l’équipe du gouverneur est en communication directe avec la Maison Blanche et l’administration Biden a approuvé le voyage.

Un assistant de Newsom a signalé cette semaine que des questions comme le cas de Lin ne faisaient pas partie des priorités du gouverneur.

« Le voyage est principalement axé sur le climat », a déclaré mardi la porte-parole Erin Mellon aux journalistes en réponse à une question sur la question de savoir si les droits de l’homme figuraient à l’ordre du jour du voyage de Newsom. « Nous sommes évidemment un État, donc je pense que nous nous tournons vers nos partenaires fédéraux sur les questions fédérales. »

Pékin n’a aucun problème avec ce programme étroit. Le gouvernement chinois espère que le voyage de Newsom « produira de bons résultats et renforcera les échanges et la coopération de la Californie avec la Chine », a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning. a déclaré aux journalistes jeudi .

Les organisations de défense de la liberté religieuse, dont ChinaAid, affirment que les autorités chinoises ont ciblé Lin en raison de ses efforts pour construire un lieu de culte pour une « église de maison » non officielle interdit par la loi chinoise. Il devrait être libéré en 2029 après plusieurs réductions de peine.

La famille de Lin a déclaré qu’elle craignait que le désintérêt de Newsom ne condamne Lin – qui aura 68 ans le mois prochain – à mourir derrière les barreaux en raison de problèmes de santé. Sa date de sortie « est trop éloignée – honnêtement, je ne sais pas s’il sera capable d’y arriver d’ici là », a déclaré Alice Lin.

Alice Lin n’est pas la seule Californienne à exhorter Newsom à défendre son père. Représentant KAtie Porter (D-Calif.), dont le district comprend la maison de Lin dans le comté d’Orange, « soutient le gouverneur Newsom qui fait ce qu’il peut pour ramener David chez lui dans sa famille », a déclaré un porte-parole de Porter, Peter Opitz, dans un communiqué.

Lin est l’un des trois Américains emprisonnés en Chine que le bureau de l’envoyé spécial du président pour les affaires d’otages (SPEHA) du Département d’État a désigné comme « détenus injustifiés ». Cette désignation autorise Roger Carstens, l’envoyé spécial, à demander leur libération. La SPEHA n’a pas répondu à une demande de commentaires sur l’état des efforts de l’administration Biden pour libérer Lin ou les deux autres détenus, Kai Li et Mark Swidan.

L’incapacité de Newsom à soulever le cas de Lin surprendra probablement ses hôtes, a déclaré un défenseur des droits de l’homme. « Les responsables chinois avec lesquels je travaille s’attendent à ce qu’il évoque les cas d’Américains détenus arbitrairement – faire autrement serait honteux et disqualifiant », a déclaré John Kamm, fondateur de la Fondation Dui Hua, qui milite pour la libération des victimes d’emprisonnement injuste en Chine.

Newsom prévoit également de visiter plusieurs installations d’énergie renouvelable, notamment un dépôt de bus électriques, une usine éolienne offshore et une usine de fabrication de véhicules Tesla. Les opérations de Tesla basées en Chine ont été liés à des composants provenant de la région du Xinjiang où se trouvent les responsables chinois connu pour recourir au travail forcé des Ouïghours musulmans.

La couverture médiatique de cette tournée de Tesla – et la préférence de Newsom pour un récit de relations climatiques gagnant-gagnant entre la Chine et la Californie – susciteront les critiques des défenseurs des droits de l’homme et les attaques des opposants politiques longtemps après son retour à Sacramento.

« C’est le danger que les politiciens nationaux essaient de gonfler leur curriculum vitae et s’attirent des ennuis avant de se lancer dans la campagne », a déclaré Samuel Chu, président de l’association à but non lucratif The Campaign for Hong Kong.