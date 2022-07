Gavin Newsom et Kamala Harris dialoguent avec les donateurs

Newsom a déclaré qu’il n’avait aucune ambition à la Maison Blanche. Il a déclaré qu’il pensait que Biden devrait se présenter à nouveau à la présidence et qu’il ne se présenterait pas contre son chef de parti. Nathan Click, un porte-parole politique de Newsom, a pointé CNBC vers le gouverneur récent commentaires qu’il n’a pas l’intention de se présenter à la présidence. Click a déclaré que Newsom ira à la collecte de fonds pour soutenir les gouverneurs des partis et la DGA.

Jusqu’à 125 personnes sont attendues pour assister au rassemblement au domicile de Podesta. Ils comprennent de gros donateurs qui ont soutenu à la fois la DGA et les campagnes des gouverneurs individuels. Podesta aurait payé plus de 7 millions de dollars pour la propriété de près de 6 200 pieds carrés.

Newsom et le gouverneur du Colorado, Jared Polis, qui risquent tous deux d’être réélus en 2022 et ont été présentés comme candidats potentiels à la présidentielle de 2024, devraient y assister, selon des personnes proches du dossier. L’événement soutient officiellement l’Association des gouverneurs démocrates, qui vise à élire des candidats démocrates au poste de gouverneur.

Newsom aura bientôt plus de chances de se mêler aux riches mécènes potentiels de la campagne. Heather Podesta, lobbyiste de longue date et collectrice de fonds du Parti démocrate, devrait accueillir au moins sept gouverneurs chez elle à Santa Monica cette semaine. Des dizaines de riches donateurs sont attendus.

Cette personne a expliqué que Harris était en contact avec au moins deux amis fortunés : Vanessa Getty, mannequin et épouse de Billy Getty, héritier de la famille milliardaire Getty, ainsi que Laurene Powell Jobs, femme d’affaires milliardaire et veuve de feu Steve Jobs, co-fondateur d’Apple. Tous deux ont été proches de Harris tout au long de sa carrière politique, et Getty et sa famille ont collecté des fonds pour de nombreux des campagnes précédentes de la vice-présidente pour un poste en Californie et de son infructueux 2020 candidat à la présidence.

Les meilleurs démocrates ont déjà commencé à côtoyer les personnes influentes qui pourraient propulser une course à la Maison Blanche en 2024. La vice-présidente Kamala Harris a été en contact avec un petit groupe d’alliés qui l’ont aidée à organiser avec succès ses campagnes californiennes pour le procureur de district, procureur général et du Sénat américain, et a tenu des réunions privées d’au moins trois partisans dans ses résidences, selon une personne informée à ce sujet. Harris a déclaré dans des interviews qu’elle prévoyait de se présenter sur le ticket de Biden en 2024.

Les alliés du président Joe Biden rencontrent discrètement des responsables du parti et des donateurs avant l’élection présidentielle de 2024, alors que les sondages montrent que les électeurs démocrates pourraient vouloir une alternative au titulaire qui insiste publiquement sur le fait qu’il briguera un second mandat à la Maison Blanche.

Biden et la Maison Blanche ont insisté pour que le président se présente à la réélection. Alors qu’il traverse une inflation galopante et une cote d’approbation lamentable, les électeurs semblent avoir commencé à chercher ailleurs pour 2024.

Un sondage du New York Times/Siena College a constaté que 64% des démocrates interrogés souhaitent que quelqu’un d’autre soit à la tête du ticket présidentiel dans deux ans. Les résultats n’étaient pas tous mauvais pour Biden: la même enquête a révélé qu’une pluralité d’électeurs choisiraient le titulaire s’il affrontait l’ancien président Donald Trump lors d’un match revanche en 2020. Un accablant 92% du Parti démocrate voterait à nouveau pour Biden contre Trump, selon le sondage.

Biden aura 81 ans aux élections générales de novembre 2024.

Trump, qui aura 78 ans au moment de la prochaine élection présidentielle, est aurait visant à lancer sa prochaine course à la Maison Blanche en septembre. Trump a dit Revue de New York dans une récente interview qu’il a déjà décidé de se présenter à nouveau à la présidence, et qu’il n’a qu’à décider s’il lance une campagne avant ou après les élections de mi-mandat de 2022.

La Maison Blanche a tenté d’affiner sa stratégie de messagerie avant les élections de mi-mandat de novembre et de 2024. L’administration prévoit de vanter plus agressivement les nouvelles économiques positives, telles que les 372 000 emplois créés par les États-Unis en juin et ses efforts pour réduire les prix de l’essence, a expliqué une personne informée à ce sujet.

Pour les élections de 2024, la Maison Blanche et ses alliés visent à répéter leur livre de jeu du concours de 2020 : établir un contraste clair entre Biden et quel que soit le candidat républicain, a expliqué cette personne. Biden et ses alliés espèrent suivre la stratégie, que le porte-drapeau du GOP soit Trump ou un autre concurrent tel que le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

L’équipe de Biden espère montrer comment, à son avis, l’alternative du GOP à Biden nuirait aux principaux blocs électoraux tels que les femmes de banlieue.

“Ce sera Biden contre l’alternatif”, a expliqué un stratège du parti proche de la Maison Blanche. “Biden va sortir en tête de cet argument.”

Un conseiller de Biden à la Maison Blanche a noté que le président a récemment déclaré qu’il avait l’intention de se présenter aux élections en 2024, et que les challengers démocrates potentiels ont déclaré qu’ils soutenaient le président et ne se présenteraient pas contre lui.

“Je pense que vous avez vu le président voyager, parler de notre message économique et de son plan de réduction des coûts pour le peuple américain. Je pense que vous l’avez vu accentuer son contraste pour les mi-parcours, et il continuera à le faire”, a déclaré le porte-parole. “Il a clairement indiqué qu’il y aura un choix – Joe Biden et les démocrates, qui luttent contre l’inflation et travaillent à réduire les coûts pour le peuple américain qui se bat pour le droit des femmes aux soins reproductifs, ou les républicains ultra MAGA, qui proposent une interdiction nationale de l’avortement , et n’ont aucun plan pour lutter contre l’inflation et se concentrent plutôt sur l’extinction de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie tous les cinq ans.”

Malgré les assurances de Biden, de récents sondages ont revigoré un groupe de démocrates qui semblaient avoir commencé le travail préparatoire pour se présenter dans une primaire qui n’inclurait pas Biden, ont expliqué ces personnes. Les faibles cotes d’approbation de Biden ont laissé de nombreux membres de son parti à la recherche d’options.

Par exemple, l’enquête du NY Times/Siena a montré que 58 % des personnes interrogées ont qualifié les conditions économiques de “mauvaises”, car les prix de l’essence restent élevés et l’inflation a augmenté de plus de 9 % en juin.

Pendant ce temps, les donateurs du parti se sont efforcés de déterminer si Biden allait se présenter ou si quelqu’un d’autre pourrait diriger le parti à la place en 2024, ont expliqué ces personnes.

D’autres, comme le financier de longue date Alan Patricof, restent fidèles à Biden.

“Je suis toujours dans le camp Biden pour 2024. Je préfère ne pas écouter les bavardages inutiles. En ce qui me concerne, il est toujours très sur son jeu”, Patricof, le co-fondateur de la société de capital-risque Greycroft et un collecte de fonds pour la campagne 2020 de Biden, a déclaré à CNBC dans un e-mail. Les données d’OpenSecrets répertorient Patricof comme l’un des nombreux chefs d’entreprise qui ont aidé à collecter au moins 100 000 $ pour la campagne de Biden.

Certains autres donateurs qui ont soutenu Biden en 2020 et ont financé les démocrates de haut en bas du scrutin, ont adopté une approche différente et se prononcent contre l’administration actuelle ou rencontrent d’autres candidats potentiels au cas où ils se présenteraient en 2024.

Chamath Palihapitiya, PDG de la société de capital-risque Social Capital, a remis deux chèques de 2 800 $ à la campagne 2020 de Biden, selon les documents déposés par la Commission électorale fédérale. Ces dons sont le montant maximum qu’un individu peut donner à une campagne. L’un était réservé aux primaires et l’autre aux élections législatives.

Décrivant Biden comme le PDG d’une entreprise et les électeurs comme le conseil d’administration de l’entreprise, Palihapitiya a suggéré dans une déclaration à CNBC que le président doit apporter des changements au sein de son administration s’il veut avoir une chance d’être réélu en 2024.

“Le conseil d’administration a officiellement averti son PDG, et à moins qu’il ne montre une amélioration, la confiance du conseil d’administration ne fera que diminuer”, a déclaré Palihapitiya dans un communiqué envoyé par courrier électronique. “En termes sportifs, ce n’est peut-être pas le moment de renvoyer le directeur général, mais il est probablement temps de penser à un nouveau personnel d’entraîneurs et d’ajouter les bons joueurs pour combler les trous les plus pressants de l’équipe.”

Il n’a pas fourni de détails sur les changements à apporter.

Un cadre technologique basé à New York qui a également fait un don à la campagne présidentielle de Biden a déclaré à CNBC que les premières conversations sur un soi-disant “ticket d’unité” avaient déjà commencé, avec une alternative démocrate à Biden et un républicain autre que Trump rivalisant ensemble. pour la présidence en 2024.

Un autre collecteur de fonds de Biden, qui a collecté au moins 100 000 $ pour la campagne 2020 de Biden, selon OpenSecrets, a déclaré à CNBC que l’idée de “ticket d’unité” est la “chose la plus stupide que j’aie jamais entendue”.

Cette collecte de fonds a également noté qu’il avait entendu un gouverneur démocrate lui avoir dit qu’ils prévoyaient de se présenter à la présidence en 2024 si Biden ne le faisait pas. La rencontre avec ce gouverneur a eu lieu il y a deux semaines dans la maison de ce grand donateur dans les Hamptons, l’une des régions les plus riches de New York.

Ce donateur ne révélerait pas qui est ce gouverneur.