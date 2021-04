CALIFORNIE Gouverneur Gavin Newsom appartient à l’une des quatre familles les plus importantes de San Francisco.

Le gouverneur est issu d’une lignée de politiciens et de dirigeants d’entreprise puissants.

Gavin Newsom n’est pas lié à Nancy Pelosi par le sang, seulement des liens familiaux Crédit: Reuters

Gavin Newsom est-il lié à Nancy Pelosi?

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, n’est pas lié à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, par le sang, mais plutôt par des liens familiaux.

Les parents de Newsom, William et Tessa, étaient importants à San Francisco, alors que William travaillait comme juge en Californie.

La sœur de William, Belinda Barbara Newsom, a épousé Ron V. Pelosi en 1956 et a établi le lien entre les familles.

Pelosi a un frère nommé Paul qui a épousé Nancy D’Alessandro, qui est ensuite devenue Nancy Pelosi.

Nancy est la tante par mariage de Newsom

Qui est Paul Pelosi?

Paul Francis Pelosi Sr. est né le 15 avril 1940 et il possède et exploite Financial Leasing Services, Inc., une société immobilière et de conseil basée à San Francisco.

Âgé de 80 ans, il est né à San Francisco, en Californie, et siège dans de nombreux conseils d’administration philanthropiques et d’entreprises.

Nancy et Paul ont cinq enfants et neuf petits-enfants.

Paul Pelosi a épousé Nancy en 1963 Crédits: Getty

Avec qui Gavin Newsom est-il marié?

Newsom est marié à l’actrice et cinéaste Jennifer Siebel depuis 2008.

Le couple se serait rencontré à un rendez-vous à l’aveugle organisé par un ami commun au Yerba Buena Center for the Arts en octobre 2006.

Le couple a annoncé ses fiançailles en janvier 2008 et ils se sont mariés quelques mois plus tard en juillet au ranch des parents de Jennifer à Stevensville, dans le Montana.

Newsom est marié à l’actrice et cinéaste Jennifer Siebel depuis 2008 Crédit: EPA

Mais le mariage de Newsom avec Jennifer n’était pas sa première relation de haut niveau.

Au début des années 1990, Newsom était marié à l’ancienne personnalité de Fox News Kimberly Guilfoyle, qui sort maintenant avec Donald Trump Jr.

Jennifer et Newsom ont quatre enfants.

Leur aînée, Montana Tessa, est née en 2009, son nom commémorant le lieu du mariage de ses parents.

Hunter est arrivé en 2011, suivi de Brooklynn Stacia en 2013 et du Dutch William en 2016.