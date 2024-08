Gavin Newsom envisage d’adopter une politique nationale d’embauche d’étudiants sans papiers

SACRAMENTO, Californie — Les législateurs californiens ont adopté lundi une loi inédite au pays qui obligerait les universités publiques à embaucher des étudiants sans papiers dépourvus de permis de travail, envoyant au gouverneur Gavin Newsom une proposition politiquement risquée au cours d’une année électorale.

David Alvarez, un démocrate de la région de San Diego, a présenté Projet de loi 2586 de l’Assemblée en février en réponse à l’Université de Californie décision de rejeter une proposition similaireL’UC a évoqué des risques juridiques pour le système et les étudiants, mais a été également sous pression privée de la part de l’administration Biden de ne pas avancer sur cette idée lors de sa campagne de réélection dans laquelle la sécurité des frontières constituait une vulnérabilité majeure.

« Nous aiderons les étudiants qui luttent chaque jour pour rester à flot financièrement pendant qu’ils obtiennent leurs diplômes, ce qui changera vraiment leur vie », a déclaré Alvarez à l’Assemblée lundi.

La loi s’appliquerait au plus grand système universitaire de quatre ans du pays, la California State University, qui compte 23 campus, ainsi qu’au plus grand système d’enseignement supérieur du pays, les California Community Colleges. On ne sait toujours pas si elle s’appliquerait à l’UC, qui jouit d’une autonomie constitutionnelle par rapport au pouvoir législatif.

Newsom, un haut représentant de Biden avant que le président n’abandonne sa candidature à la réélection, a nommé de nombreux membres du conseil d’administration de l’UC qui, en janvier, ont refusé de tester la loi fédérale en embauchant des étudiants sans autorisation de travail. Il n’a pas pris position publiquement sur la législation.

Cette année, les autorités californiennes ont continué à faire pression pour que les personnes sans papiers aient un meilleur accès aux programmes et services gouvernementaux, notamment aux prêts immobiliers soutenus par l’Étatmême si certains démocrates nationaux ont viré vers la droite sur la question de l’immigration.

Les universités devraient commencer à embaucher les étudiants – dont beaucoup ne sont pas éligibles à l’emploi aux États-Unis depuis le gel du programme d’action différée pour les arrivées d’enfants – d’ici le 6 janvier 2025.

L’Université de Californie ne s’est pas formellement opposée à cette idée, mais elle a fait valoir, lors d’audiences législatives et de lettres de plaidoyer, que la loi pourrait rendre les étudiants et les employeurs universitaires pénalement responsables de leur participation à un accord d’emploi illégal. Une campagne menée par des étudiants militants et des professeurs de droit de l’Université de Californie et d’ailleurs rétorque que la loi fédérale interdisant l’embauche de personnes sans papiers ne s’applique pas aux employeurs du gouvernement des États, tels que les universités.

Newsom a jusqu’à la fin du mois de septembre pour agir sur le projet de loi.