Gavin Newsom dit qu’il a tenté de résoudre les grèves d’Hollywood en « temps réel » – The Hollywood Reporter

Pour le premier Temps réel épisode de 2024, Bill Maher s’est entretenu avec le gouverneur de Californie Gavin Newsom pour parler des grèves d’Hollywood l’année dernière.

Au cours de leur entretien, le gouverneur a défendu son rôle dans les coulisses de la plupart des grèves d’acteurs et d’écrivains qui ont paralysé l’industrie du cinéma et de la télévision pendant plusieurs mois.

Maher a spécifiquement demandé à Newsom pourquoi il ne s’était pas « davantage impliqué » pour résoudre les négociations ayant un impact sur l’une des plus grandes industries de l’État.

«Pourquoi le gouverneur n’a-t-il pas pu dire : ‘C’est une industrie importante dans notre État, l’une des plus importantes.’ Vous, les idiots, vous trouverez un chiffre sur lequel vous serez d’accord à un moment donné, ça arrive toujours. Au lieu de mettre ces gens au chômage pendant tous ces mois et toutes ces souffrances et chagrins, pouvons-nous simplement y parvenir aujourd’hui ?'”, a demandé l’animateur.

Newsom a répondu : « Eh bien, nous avons fait tout cela, sauf la partie knucklehead, [and it] a été exprimé à plusieurs reprises, ici-bas à de très nombreuses occasions différentes.

Le gouverneur a déclaré qu’il avait « absolument » rencontré des personnes des deux côtés de la table, ajoutant : « Pas seulement des réunions avec les deux parties, des rencontres avec des individus, des appels téléphoniques, des SMS, des e-mails, un travail en coulisses, des groupes nationaux, des groupes d’État. Tout cela fait donc partie de l’art du possible dans la transaction, dans le contexte de ne pas montrer vos cartes et de faire preuve d’un parti pris dès le départ, afin que vous puissiez être constructif dans les coulisses lorsque les deux parties vous appellent lorsque vous en avez besoin. … Parfois, vous êtes plus public, parfois cela se fait en coulisses.

Au début de la grève des écrivains en mai 2023, Newsom a déclaré dans une déclaration que « lorsque les deux parties nous appelleront, nous interviendrons, dans la mesure où les deux parties le souhaitent et s’y intéressent ». Mais après cette déclaration, Newsom a semblé rester silencieux sur la question, du moins sur le plan public.

Puis, fin juillet, après des mois de grève, Newsom a déclaré qu’il avait contacté toutes les parties de la grève pour aider à négocier un accord. Mais son conseiller principal en communication, Anthony York, a noté que ni les studios, ni les acteurs et écrivains n’avaient manifesté d’intérêt à amener Newsom à la table des négociations.

La grève des écrivains a officiellement pris fin fin septembre et celle des acteurs début novembre.