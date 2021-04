PALM SPRINGS, Californie – Le secrétaire d’État de Californie a déclaré lundi que les organisateurs d’une pétition pour forcer le rappel de l’élection du gouverneur Gavin Newsom avaient recueilli plus de 1,6 million de signatures valides – plus que suffisant pour se qualifier pour le scrutin.

Les 1,6 million de signatures sont environ 100 000 de plus que nécessaire pour forcer un vote sur le démocrate de premier mandat. Le processus de validation ne sera pas terminé avant jeudi, date limite pour les responsables électoraux du comté pour vérifier la validité de toutes les signatures restantes et rapporter la vérification finale de la signature.

Les personnes qui ont signé des pétitions ont maintenant 30 jours pour retirer leur signature, bien qu’il soit peu probable que cela soit suffisant pour empêcher que la question ne soit transmise aux électeurs.

Lors d’une élection de rappel, les électeurs seraient confrontés à deux questions: Faut-il rappeler Newsom et qui devrait le remplacer? Les votes sur la deuxième question ne seront comptés que si plus de la moitié dit oui à la première.

Si Newsom survit au rappel, il sera réélu en 2022.

En 2003, les électeurs ont rappelé le gouverneur démocrate Gray Davis et l’ont remplacé par le républicain Arnold Schwarzenegger.

Les opposants de Newsom, frustrés par la politique libérale du gouverneur démocrate et son approche de la pandémie de COVID-19, ont retourné en mars plus de 2 millions de signatures de pétitions pour qualifier l’élection de rappel contre lui.

Vendredi, Caitlyn Jenner, ancienne athlète olympique devenue militante transgenre et star de la télé-réalité, a déclaré son intention de se présenter pour remplacer Newsom.

Parmi les autres qui ont déclaré leur intention de se présenter, citons John Cox, un homme d’affaires républicain qui a perdu contre Newsom en 2018 et se présente à nouveau; l’ancien maire de San Diego, Kevin Faulconer; et l’ancien représentant américain Doug Ose, qui a occupé ses fonctions pour la dernière fois en 2005.

Newsom, qui a été élu gouverneur en 2018, était auparavant lieutenant-gouverneur et maire de San Francisco.

Newsom a fait une tournée agressive de l’État, vantant ses progrès en matière de vaccins. Il a dit qu’il prenait l’effort de rappel « très au sérieux », mais a qualifié la campagne de « prise de pouvoir politique partisan » et le travail des conservateurs extrémistes et des suprémacistes blancs comme les Proud Boys.

« Cette élection portera sur deux visions différentes pour la Californie », a déclaré lundi Juan Rodriguez, directeur de campagne de Stop the Republican Recall. « Le rappel républicain – soutenu par des forces partisanes, pro-Trump et d’extrême droite – menace nos valeurs en tant que Californiens et cherche à annuler les progrès importants que nous avons réalisés sous le gouverneur Newsom – lutter contre le COVID, soutenir les familles en difficulté, protéger notre environnement, lois de bon sens sur la sécurité des armes à feu. L’enjeu est tout simplement trop important – nous gagnerons. »

Mais Faulconer a embrassé les nouvelles de lundi, la qualifiant d ‘ »occasion historique d’exiger un changement.

« Les démocrates, les républicains et les indépendants se réunissent pour soutenir ce rappel et remettre notre État sur les rails », a-t-il déclaré dans un communiqué. «En tant que seul candidat à avoir remporté des élections difficiles et adopté une véritable réforme, je suis prêt à diriger ce mouvement. Ensemble, nous tournerons la page sur les échecs de Gavin Newsom et commencerons un retour en Californie pour rouvrir nos écoles, réduire les impôts des familles de travailleurs et créer des emplois pour les habitants de notre État. «

Une élection pourrait avoir lieu en octobre ou en novembre, selon la durée des différentes étapes du processus.

Une fois que les signatures retirées sont supprimées, en supposant qu’il reste suffisamment de signatures valides, le secrétaire d’État en informera le département d’État des Finances, qui consulte les responsables des élections du comté pour projeter les coûts de l’élection de rappel.

Le projet de budget est examiné par le Comité mixte du budget législatif, qui dispose d’un maximum de 30 jours pour l’examiner.

Après la période d’examen et de commentaires de 30 jours du comité, le secrétaire d’État certifiera que les proposants ont soumis suffisamment de signatures valides, et le lieutenant-gouverneur est alors tenu de déclencher une élection de rappel qui se tiendra au moins 60 jours et au plus 80 jours. jours à compter de la date de certification de signatures suffisantes.

Contributeur: Associated Press