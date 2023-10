Gavin Newsom choisit Laphonza Butler pour remplacer Dianne Feinstein

Butler devrait prêter serment au Sénat américain mercredi par la vice-présidente Kamala Harris.

La sélection de Butler par Newsom intervient à un moment d’immense changement dans l’establishment politique californien, avec des millions de personnes pleurant encore la mort de Feinstein, la lionne du Sénat qui brise les barrières. Pendant ce temps, le gouverneur de Californie, encadré par Feinstein, est aux prises avec son chagrin personnel et les ramifications politiques de son choix de lui succéder.

Les personnes qui ont parlé avec POLITICO avant l’annonce ont obtenu l’anonymat pour divulguer les délibérations internes. Butler est inscrite sur les listes électorales dans le Maryland, mais transférera son inscription en Californie.

Newsom a fait face à une pression considérable autour de la décision après s’être engagé pour la première fois à nommer une femme noire au siège. Plusieurs candidats potentiels ont déclaré publiquement qu’ils n’étaient pas intéressés. D’autres ont exprimé en privé leur appréhension à l’idée d’accepter une nomination à court terme et de devoir ensuite se préparer immédiatement pour ce qui serait une campagne de cinq mois.

La rapidité de la nomination de Newsom empêche les politiciens et leurs alliés de déployer des efforts plus soutenus pour faire pression sur le gouverneur et son entourage concernant son choix. Et cela met fin aux groupes d’intérêt qui commençaient à faire pression sur lui, notamment sur la question de savoir s’il exigerait d’eux qu’ils servent seulement temporairement. Dimanche, le président du Congressional Black Caucus Steven Horsford a écrit à Newsom pour l’exhorter à nommer le représentant. Barbara Leeun candidat au Sénat que le gouverneur a récemment écarté par crainte de donner un coup de pouce à quelqu’un.

Newsom tient la promesse qu’il a faite de nommer une femme noire à la chambre haute après le départ de Harris à la vice-présidence et sa sélection du sénateur Alex Padilla à son ancien siège en 2021. Newsom évite également de se lancer directement dans la course au Sénat de l’année prochaine entre représentants rivaux. Katie Porter, Adam Schiff et Lee, tous démocrates de Californie. Lee avait passé des années à chercher une éventuelle nomination au Sénat, pour apprendre ces dernières semaines que Newsom avait l’intention de ne pas faire pencher la balance en sa faveur, ce qui l’a incité à réprimander vivement sa déclaration publique.

Butler est un organisateur chevronné et bien connu dans l’orbite de Newsom. Il envisageait d’embaucher cette native du sud du Mississippi comme premier chef de cabinet, et elle était une partenaire ponctuel dans le cabinet de conseil basé à San Francisco, désormais connu sous le nom de Bearstar Strategies, avec ses principaux conseillers politiques. Elle est restée une confidente de la vice-présidente Kamala Harris, après avoir été stratège principale lors de sa campagne présidentielle de 2020.

Butler, qui est basé à Washington et entretient des liens étroits avec Los Angeles, a été directeur des politiques publiques et des campagnes chez Airbnb et a passé près de deux décennies en tant que leader syndical puissant et respecté au sein du Syndicat international des employés de service. En tant que présidente du SEIU California, elle a travaillé en étroite collaboration avec le gouverneur de l’époque. Jerry Brown sur des politiques telles que l’augmentation du salaire minimum à 15 dollars de l’heure et l’augmentation des impôts des riches Californiens. Elle a également siégé au Board of Regents de l’Université de Californie, auquel elle a été nommée par Brown en 2018 avant de démissionner en 2021.

Butler est la première personne ouvertement LGBTQ à représenter la Californie au Sénat.

Ce sera une entreprise majeure pour elle de concourir pour le siège. Porter et Schiff, les leaders en matière de collecte de fonds et de sondages, ainsi que Lee, sont relativement bien connus des électeurs. Le coût d’exploitation en Californie est prohibitif, la diffusion de publicités télévisées sur les principaux marchés médiatiques coûtant des millions. Mais Butler pourrait être une formidable candidate si elle le souhaite.

La nomination de Newsom – que Butler se présente ou non au Sénat et gagne – continuera à remodeler radicalement la garde politique de l’État par le gouverneur pour son deuxième mandat et portera à quatre le nombre de nominations de haut niveau qu’il a faites. Cela inclut les deux sièges au Sénat américain, le procureur général Rob Bonta et la secrétaire d’État Shirley Weber, qui, selon les rumeurs, figuraient sur la liste restreinte pour le poste de Feinstein.

De nombreux sénateurs ont accédé au pouvoir grâce à une nomination, notamment des démocrates. Tina Smith du Minnesota et Brian Schatz d’Hawaï et républicain Tim Scott de Caroline du Sud. D’autres, comme Jon Kyl en Arizona, Ted Kaufman dans le Delaware et Jeffrey Chiesa dans le New Jersey, ont refusé de se présenter.

Newsom a déclaré qu’il ne s’attendait ni ne voulait prendre la dernière nomination. Mais pendant des mois, lui et ses principaux conseillers avaient discuté de la possibilité de devoir le faire alors que Feinstein tombait malade et que les informations sur son état devenaient de plus en plus sombres. En mai, elle est revenue au Sénat après deux mois d’absence et Newsom a soutenu avec passion l’idée qu’elle purge le reste de son mandat, affirmant que les républicains du Sénat utiliseraient son poste vacant pour aider à bloquer les confirmations judiciaires prioritaires par le président Joe Biden et le leader de la majorité au Sénat. Chuck Schumer.

« Vous pensez que Mitch McConnell va asseoir un autre juge fédéral ? Même pas en rêve. Vous feriez mieux de souhaiter, vous feriez mieux de prier pour sa santé », a déclaré Newsom à un électeur démocrate de l’Idaho lors d’une tournée dans les États rouges en juillet.

Ces derniers jours, Schumer faisait partie de ceux qui ont exhorté Newsom à agir rapidement compte tenu de la fermeture imminente à Washington et de la majorité démocrate au Sénat, ont déclaré deux autres personnes familières avec leurs conversations.

Newsom a gagné un peu de temps samedi lorsque le Sénat a approuvé un projet de loi de financement provisoire en fin de journée, l’envoyant au bureau de Biden pour sa signature. À ce stade, cependant, Newsom et ses collaborateurs étaient déjà en bonne voie pour occuper le siège, clôturant un chapitre dramatique pour le gouverneur et son État et livrant au Sénat sa première femme noire depuis Harris.