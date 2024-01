Gavin Newsom choisit la « liberté » parentale plutôt que d’interdire le football des jeunes

“Je suis profondément préoccupé par la santé et la sécurité de nos jeunes athlètes, mais une interdiction pure et simple n’est pas la réponse”, a déclaré Newsom dans un communiqué partagé en premier avec POLITICO. “Mon administration travaillera avec le Parlement et l’auteur du projet de loi pour renforcer la sécurité dans le football des jeunes, tout en garantissant aux parents la liberté de décider quels sports sont les plus appropriés pour leurs enfants.”

Newsom, qui suit de près les médias conservateurs, fera campagne cette année dans tout le pays en tant que principal substitut à la réélection du président Joe Biden. Sur le terrain, il préfère de loin promouvoir le bilan de Biden plutôt que de repousser les attaques contre les élites côtières qui jouent avec une institution américaine.

Le Projet de loi de l’Assemblée aurait mis fin aux tacles pour les joueurs de football de moins de 12 ans. Pour les adversaires, falsifier quelque chose d’aussi vénéré que le football était la preuve que la Californie est l’État nounou par excellence. Son adoption a été rendue plus difficile au cours d’une année électorale, lorsque les républicains ont soif d’exemples démontrant que les démocrates sont déconnectés de la plupart des Américains.

« Le football est la chose numéro un à la télévision. C’est un moteur économique dans notre économie pour les dollars publicitaires, les équipes, les athlètes et les entraîneurs », a déclaré Douglas Herman, stratège démocrate à Los Angeles. “Il s’agit d’un dépassement législatif qui oblige la Californie à se conformer au stéréotype que tout le monde souhaite avoir.”

“Je pense que c’est une conversation difficile à avoir”, a déclaré l’auteur du projet de loi, Kevin McCarty, membre de l’Assemblée, avant l’annonce de Newsom. « Nous aimons tous les libertés et les droits. Mais de temps en temps, le gouvernement intervient », a déclaré le démocrate de Sacramento.

On ne sait pas s’il existe une voie à suivre pour la proposition, que ce soit cette année ou dans le futur. McCarty n’a pas répondu aux demandes de commentaires mardi soir sur le rejet de Newsom sa proposition, pas plus que le président de l’Assemblée, Robert Rivas.

Des coups répétés à la tête entraînent une encéphalopathie traumatique chronique ou CTE, qui se manifeste d’abord par des problèmes de comportement et une perte de mémoire, puis peut imiter la maladie d’Alzheimer ou la démence. Alors que la plupart des études CTE se concentrent sur les athlètes professionnels, les recherches suggèrent que la maladie est cumulative et que les dommages peuvent commencer très jeune. L’American Academy of Pediatrics recommande de retarder le traitement jusqu’à ce que les enfants soient plus âgés.

Cela n’a pas rendu plus facile légiférer les règles du sport. Cinq autres États ont également tenté, sans succès, d’adopter des interdictions.

Michael Benedetto, membre de l’Assemblée de New York et démocrate du Bronx, a introduit des interdictions de plaquage pour les jeunes depuis une décennie, mais son projet de loi n’a jamais été voté à l’Assemblée.

“Même si la science évolue de plus en plus dans ma direction, cela reste une question controversée”, a déclaré Benedetto dans une interview à POLITICO. “Je suis généralement considéré dans certaines parties de l’État de New York comme quelqu’un à vilipender, parce que je wussifie les enfants d’Amérique.”

Le football est un élément culturel dans certaines parties de New York qui ont tendance à être plus conservatrices, a déclaré Benedetto. Bien qu’il soit encouragé par le fait qu’un membre de l’Assemblée républicaine s’est inscrit comme sponsor sur la facture de cette annéeil n’est pas non plus très optimiste quant à la capacité de la grande majorité démocrate de l’État de l’adopter.

« C’est une année électorale », a-t-il déclaré. “Je pense que le leader de l’Assemblée s’inquiétera du fait que certains de ses membres votent très difficilement.”

Les mêmes tensions se manifestent sur la côte Ouest où, bien que la Californie ait également une grande majorité démocrate, les Républicains ne sont pas les seuls à s’opposer à l’interdiction du football de plaquage pour les jeunes.

La proposition a déclenché d’anciennes divisions entre les zones urbaines et rurales tout en soulevant des questions d’équité raciale et de privilèges économiques.

Jasmeet Bains, membre de l’Assemblée démocrate, qui représente le comté conservateur de Kern en Californie centrale, est également médecin. Mais elle a soutenu qu’une telle interdiction priverait les enfants de toutes les opportunités offertes par les sports organisés.

“Travaillons à la mise en œuvre des protocoles de sécurité déjà en place et tenons responsables ceux qui ne font pas leur part”, a déclaré Bains.

Avelino Valencia, membre de l’Assemblée démocrate et ancien joueur de football universitaire de l’État de San Jose qui représente un district du comté d’Orange où le football au lycée est populaire, était l’un des partisans du projet de loi. Pourtant, il était déchiré par la proposition, son ambivalence étant informée par la commotion cérébrale qu’il a subie lors de son entraînement il y a des décennies.

“De nombreux collègues m’ont dit qu’il s’agissait d’un sujet sensible en raison de la composante droits des parents”, a déclaré Valencia. «Je ne pense pas que la démocratie devrait imposer et dire aux gens quoi faire. Il y a des situations spécifiques où cela se produit.

Steve Famiano, co-fondateur de la California Youth Football Alliance et principale voix de l’opposition, célèbre sa victoire sur « Fox and Friends » mercredi soir. Les Républicains de l’Assemblée prévoient toujours de tenir mercredi matin une conférence de presse prévue sur les marches du Capitole pour critiquer le projet de loi, qui, selon Famiano, sera refondu comme un « tour de victoire ».

Famiano a applaudi l’annonce de Newsom et a déclaré que le gouverneur avait fait preuve de « bon sens » dans la proposition.

“Cela commençait à faire la une des journaux nationaux, et je pense que cela a mis un œil au beurre noir sur notre État”, a déclaré Famiano. « Je pense que beaucoup d’entre nous, en tant que Californiens, étaient embarrassés, du genre : « Nous commençons l’année législative 2024 avec ça ? D’un point de vue politique, cela n’avait tout simplement aucun sens que quiconque s’engage dans cette voie.»

La portée du projet de loi au-delà des initiés politiques de Sacramento était claire un jour de pluie ce mois-ci, lorsqu’une équipe d’une trentaine de manifestants – dont de nombreux enfants en maillots de football – ont protesté contre le projet de loi en dehors d’un événement de campagne pour la course à la mairie de McCarty.

Une trentaine de manifestants ont manifesté contre le projet de loi devant le siège de campagne du député Kevin McCarty. | Eric He/POLITIQUE

Daniel Robinson, entraîneur du Sacramento Youth Football, s’est joint à la manifestation. Il a déclaré qu’il offrait un environnement sûr et structuré aux enfants. Il est favorable à l’enseignement précoce des techniques de plaquage, lorsque les enjeux sont faibles et que les enfants ne peuvent pas faire beaucoup de dégâts. Attendre pour s’attaquer, a-t-il dit, introduit le contact avec des enfants sans expérience, à mesure qu’ils deviennent suffisamment forts pour se faire du mal.

« Pourquoi le gouvernement devrait-il choisir le sport pratiqué par un enfant ? » » a demandé Robinson, surtout lorsque la législation ne cible pas d’autres sports impliquant un contact avec la tête, comme la boxe ou le football.

UN loi 2019, La California Youth Football Act a créé des exigences pour les ligues de plaquage. Les entraîneurs ont besoin d’une formation supplémentaire, les professionnels de la santé doivent être présents aux matchs et le nombre d’entraînements avec contact complet est limité.

L’auteur démocrate de cette loi sur la sécurité, l’actuel shérif de Sacramento, Jim Cooper, a déclaré que le football était soumis à un examen plus minutieux que d’autres sports comme le football ou la crosse, car “les gens qui pratiquent ces sports vivent dans des communautés riches”.

Alors que le sport constitue une voie d’accès à l’université et une carrière pour de nombreuses communautés, le gouvernement doit faire attention à ce qu’il restreint, a-t-il déclaré. En ligne,

il a loué La décision de Newsom.

“Les enfants de couleur, c’est ceux que vous désavantagez nettement”, a déclaré Cooper.

Mais la loi de Cooper ne garantit pas que les enfants seront moins touchés ou subiront moins de commotions cérébrales, a déclaré Chris Nowinski, directeur de la Concussion Legacy Foundation, qui milite en faveur de projets de loi anti-attaque à travers le pays.

“Si vous pensez réellement aux sports de contact, nous frappons aujourd’hui les enfants à la tête plus que probablement à aucun autre moment de l’histoire de l’humanité”, a déclaré Nowinski. « Et nous le faisons sous les yeux de tous et souvent sous les applaudissements de leurs parents. »

Mais un vote en faveur de cette interdiction aurait pu causer des dégâts dans la Californie rurale, où des enfants en maillot de football apparaissent fréquemment sur les sites Web de campagne pour prouver les liens locaux d’un candidat et de telles opinions sont considérées comme condescendantes.

“Pour certaines personnes, cela ressemble à tous les autres mandats que leur impose l’État de Californie sur la manière dont ils doivent élever leurs enfants”, a déclaré Matt Rexroad, un stratège républicain.