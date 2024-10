Gavin Newsom augmente les crédits d’impôt californiens pour le cinéma et la télévision à 750 millions de dollars

EXCLUSIF: Une décennie après la dernière refonte majeure du programme californien de crédits d’impôt pour le cinéma et la télévision, le gouverneur Gavin Newsom dévoilera aujourd’hui une augmentation massive des incitations pour relancer le travail et la production dans le pays d’Hollywood.

Dans une annonce faite cet après-midi aux studios Raleigh, le gouverneur révélera qu’il vise à augmenter les crédits d’impôt de l’État de leur niveau actuel de 330 millions de dollars par an à environ 750 millions de dollars par an, j’ai appris.

Cette augmentation vertigineuse n’aura pas lieu immédiatement et est soumise à l’approbation de la législature à majorité démocrate dans le cadre du budget 2025-2026 du Golden State. Cependant, en cette année électorale de fermeture des courses aux billets, l’annonce de dimanche vise à renforcer la confiance locale dans une industrie et une main-d’œuvre qui ont vu la production à Los Angeles et dans tout l’État diminuer considérablement et les emplois se tarir au cours de la dernière année, selon des sources. dire.

À cette fin, le gouverneur Newsom sera rejoint lors de la conférence de presse d’aujourd’hui par la maire de Los Angeles, Karen Bass, et une garde prétorienne composée de dirigeants syndicaux, de travailleurs subalternes, de représentants de l’État et de conseillers industriels. Le maire Bass a été un fervent partisan de l’augmentation des crédits d’impôt de l’État pour compenser le « ralentissement », comme l’a déclaré le maire à Deadline en août, de la production dans la ville. Alors que la production de Los Angeles a baissé à deux chiffres en 2023, Bass a également lancé l’idée d’un crédit d’impôt local.

Peu importe si cette idée devenait un jour une réalité, il était clair, même avant les troubles du travail de l’année dernière, que quelque chose devait changer avec le programme de crédits d’impôt de l’État.

« Le programme est sursouscrit et obsolète », s’exclame un initié à propos du programme actuel grand et petit écran de Californie, qui offre des crédits d’impôt de 20 à 25 % pour les films en studio/streamer, les films indépendants, les nouvelles séries télévisées et les émissions en délocalisation. « De nombreuses productions ne postulent même pas parce qu’il y a très peu de chances qu’elles réussissent. Et l’industrie, les équipes et les méthodes de diffusion de contenu ont radicalement changé au cours des 10 dernières années, de sorte que ce que l’État propose ne répond pas aux besoins fondamentaux et concurrence à peine celui d’Atlanta ou du Canada.

En plus d’augmenter les résultats financiers, la proclamation d’augmentation d’aujourd’hui par le gouverneur Newsom ne changera rien d’autre au programme administré par la California Film Commission, m’a-t-on dit. Pas de nouvelles catégories, pas de nouveaux pourcentages, nada.

En fait, en laissant tout tel quel, à part l’argent, l’attente de Sacramento et de ses studios, streamers, guildes et alliés civiques est que le programme revitalisé soit perçu comme plus accessible que jamais par les candidats potentiels désirant des crédits d’impôt et la possibilité de planifier à l’avance. avec des projets. Newsom, dont le mandat est limité, rencontrera probablement peu de difficultés à faire adopter l’augmentation dans le cadre de l’accord budgétaire de l’année prochaine. Les politiciens ont dû supprimer beaucoup de programmes progressistes et de porcs cette année pour réduire le déficit de l’État estimé à 46,8 milliards de dollars, mais les crédits d’impôt pour le cinéma et la télévision n’ont pas été touchés.

Cela s’explique en partie par le fait que le programme s’est révélé être une source de revenus pour l’État dans son ensemble.

Alors même que l’industrie des médias commençait à ralentir, un rapport de 2022 de la Los Angeles Economic Development Corporation affirmait que « pour chaque dollar de crédit d’impôt alloué, l’État bénéficiait d’au moins 24,40 $ de production économique, 16,14 $ de produit intérieur brut, 8,60 $ de salaires. et 1,07 $ de recettes fiscales nationales et locales.

C’est le genre de chiffres que vous pouvez vous attendre à ce que le gouverneur Newsom évoque plus tard dans la journée.

En outre, outre le doublement des crédits californiens, qui ont été établis sous leur forme actuelle en 2014, cette augmentation fera du Golden State la source la plus plafonnée d’incitations fiscales à la production du pays – du moins sur le papier. Actuellement, avec une expansion de 280 millions de dollars l’année dernière, l’État de New York offre environ 700 millions de dollars d’incitations plafonnées. Cependant, ce nombre est augmenté par une mosaïque d’autres compensations et exemptions disponibles pour les productions dans diverses juridictions spécifiques de l’Empire State.

Alors que des États comme le New Jersey, le Nevada et l’Utah ont mis sur la table davantage de crédits d’impôt, la Louisiane et la Géorgie restent parmi les principaux rivaux de la Californie. Au sortir de l’arrêt de la production lors des grèves WGA et SAG-AFTRA de 2023 et des licenciements à l’échelle de l’industrie et des mesures de réduction des coûts, l’État de Peach, comme la Californie, n’a pas encore complètement rebondi. Cela dit, même si la Californie produit globalement plus que partout ailleurs, la Géorgie, et en particulier Atlanta, attire toujours en moyenne plus de productions à gros budget que partout ailleurs aux États-Unis.

Cela ne fait pas de mal que les coûts en Géorgie soient généralement bien inférieurs à ceux de la côte ouest et que l’État dispose d’un programme d’incitation non plafonné allant d’environ 900 millions de dollars à 1,2 milliard de dollars par an. Les films ou émissions de télévision tournés dans l’État du Sud bénéficient d’un crédit d’impôt transférable de base de 20 %. Comme les responsables comptables de Disney, Netflix et tous les autres habitants de la ville vous le diront sans aucun doute, les productions reçoivent également facilement une « augmentation » de 10 % de la promotion Georgia Entertainment si elles incluent le logo de l’État dans leur générique pendant cinq secondes ou, selon au Département du développement économique de Géorgie, une « promotion du marketing alternatif ».

Cette nouvelle augmentation recommandée dimanche par le gouverneur Newsom va certainement bousculer le statu quo du crédit d’impôt.

Cela prend en partie le risque que d’autres États, provinces canadiennes et nations européennes, plus compétitives que jamais, augmentent également leur offre. Le revers de la médaille, comme cela s’est presque produit en Géorgie à plusieurs reprises, est que certains États pourraient réduire leur plafond et leurs incitations pour éviter de faire exploser leur budget et rester compétitifs. Certes, il est difficile d’imaginer New York améliorer son classement au rang de meilleur Californie après l’avoir fait il y a à peine un an.

Auparavant, un effort dérisoire de 100 millions de dollars déterminé par une loterie, le programme californien a été révisé et promulgué par Jerry Brown, candidat à la réélection en 2014. Mettant en lumière la création d’emplois, le programme a également mis l’accent sur l’obtention d’émissions de télévision comme Vancouver, New York et Atlanta, ainsi que de permettre enfin aux films à gros budget d’être éligibles. En sortant de la ville fantôme dans laquelle la pandémie a fait de Los Angeles, le gouverneur Newsom et la législature ont augmenté le programme d’incitation en 2021 à 420 millions de dollars sur deux ans et ont ajouté des crédits supplémentaires pour la construction de davantage de scènes sonores.

Dans ce contexte et avec peu de nouvelles productions pour remplir ces nouvelles scènes sonores, le dernier renouvellement du crédit d’impôt et du film d’État, SB 132, a été adopté à une écrasante majorité par le législateur l’année dernière. Le renouvellement a prolongé de cinq ans le programme dit 4.0 à compter de 2025, les 330 millions de dollars alloués en incitations annuelles étant désormais remboursables en cas d’impôt à payer. Pourtant, même avec cette tranquillité d’esprit à plus long terme, la situation est devenue encore plus sombre pour Hollywood et l’instabilité planait sur les 700 000 emplois, selon l’État, qui bénéficient de l’industrie.

L’une des plaintes majeures des productions télévisées en particulier concernant le montant d’argent destiné aux projets sur petit écran est qu’une part de plus en plus indisponible. En effet, la grande majorité des anciens candidats retenus bénéficient de droits acquis année après année tant qu’ils restent à l’antenne ou en ligne, ce qui conduit à des périodes de candidature au cours desquelles seules quelques nouvelles émissions voient des crédits.

Si l’on regarde les livres du programme, 132 millions de dollars sont disponibles chaque année pour les candidats à de nouvelles séries télévisées, mini-séries, séries récurrentes et pilotes dans la boîte à biscuits des incitations fiscales pour le cinéma et la télévision, ainsi que 56,1 millions de dollars supplémentaires pour la relocalisation des séries télévisées. Du côté des films, la répartition est de 115,5 millions de dollars par an en moyenne pour les longs métrages, plus 10,56 millions de dollars pour les films indépendants dont le budget dépasse 10 millions de dollars et 15,84 millions de dollars pour les films indépendants dont le budget est inférieur à 10 millions de dollars.

Avec cela, et avec le doublement actuel du programme actuel de crédit d’impôt pour le cinéma et la télévision, la dernière période de demande pour les catégories de télévision s’est terminée le 23 octobre, avec une date d’approbation le 25 novembre. Côté cinéma, le prochain cycle de candidatures aura lieu du 25 au 27 janvier 2025, les candidats retenus devant être notifiés le 3 mars 2025.