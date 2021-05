Washington: Gavin MacLeod, qui a joué le rôle d’un rédacteur de nouvelles sages dans la sitcom américaine classique des années 1970 « The Mary Tyler Moore Show » et du capitaine de bateau de croisière hospitalier dans « The Love Boat », est décédé samedi à l’âge de 90 ans.

Son neveu, Mark See, a confirmé sa mort à Variety. Aucune cause de décès n’a été donnée, a-t-il déclaré, mais la santé de MacLeod s’était dégradée ces derniers mois.

Le chauve MacLeod a souvent joué des méchants à la télévision avant d’être choisi pour le rôle comique acerbe de Murray Slaughter dans « The Mary Tyler Moore Show », qui a été diffusé sur CBS de 1970 à 1977 et a été l’une des émissions les plus honorées de sa décennie, remportant 29 Prix ​​Emmy.

Après « The Mary Tyler Moore Show », MacLeod a été signé pour le rôle principal du capitaine Merrill Stubing dans « The Love Boat » d’ABC, qui a duré 10 saisons de 1977 à 1987.

La série, qui présentait des vedettes invitées dans chaque épisode en tant que passagers à la recherche de romance à bord d’un bateau de croisière, n’était pas la préférée des critiques – un critique du New York Times l’a déjà qualifiée de « bouillie épouvantable » – mais elle était souvent amusante et populaire auprès des téléspectateurs .

« Je me souviens que des critiques de télévision disaient : ‘Comment as-tu pu le faire ?' », a déclaré MacLeod à Entertainment Weekly en 1997, faisant référence à son passage de ‘The Mary Tyler Moore Show’ à ‘The Love Boat’. « Mais j’ai adoré. J’ai dit: » Cela va éloigner les gens des fardeaux quotidiens de la vie. Cela leur donnera de quoi rêver. « »

MacLeod a également joué un rôle régulier dans la comédie de situation sur la Seconde Guerre mondiale « McHale’s Navy » de 1962 à 1964, mais a souvent joué des méchants comme un personnage nommé Big Chicken dans le drame policier « Hawaii Five-O ».

Il est également apparu dans des rôles de soutien dans plusieurs films de premier plan, notamment « Kelly’s Heroes » (1970), avec Clint Eastwood et Telly Savalas, et « Operation Petticoat » (1959) avec Cary Grant et Tony Curtis.

Il est né sous le nom d’Allan See le 28 février 1931 à Mount Kisco, New York. Pour sa carrière dans le show business, il a changé son prénom en Gavin parce qu’il l’aimait et son nom de famille en MacLeod en hommage à son professeur de théâtre à l’université.

« J’étais un jeune enfant avec une tête chauve, donc je n’ai joué que des proxénètes, des pervers, des batteurs de femmes et des agresseurs d’enfants », a déclaré MacLeod au magazine People en 1978.

Cela a changé pour toujours après qu’il ait été sélectionné dans « The Mary Tyler Moore Show » en tant que rédacteur de nouvelles pour une chaîne de télévision fictive de Minneapolis, rejoignant une distribution talentueuse comprenant Moore, Ed Asner, Ted Knight, Betty White, Valerie Harper et Cloris Leachman.

Certains des meilleurs moments de son personnage ont été l’interaction avec le présentateur bouffon de Knight, Ted Baxter, et avec Sue Ann Nivens, la ‘Happy Homemaker’ acide et avide d’hommes, qui laissait rarement passer l’occasion de commenter la calvitie de Slaughter.

Sur « The Love Boat », il a dirigé un casting qui comprenait Fred Grandy, qui a ensuite été membre du Congrès américain, Bernie Kopell, Ted Lange, Lauren Tewes et Jill Whelan. En tant que capitaine Stubing, il portait un chapeau de capitaine blanc et une tenue de capitaine blanche, souvent avec un short blanc peu flatteur.

Le spectacle était peuplé d’un flux apparemment sans fin de stars invitées, allant de certains des artistes les plus oubliables de l’époque à de véritables grands noms du passé d’Hollywood.

MacLeod a lutté contre l’alcoolisme au cours de sa carrière et est devenu un fervent chrétien, jouant dans le film sur le thème chrétien « Les secrets de Jonathan Sperry » en 2009.

Il a eu quatre enfants de son premier mariage, qui s’est terminé par un divorce, et trois beaux-enfants de son second mariage.