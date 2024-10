Gavin et Stacey sont « en larmes » à la fin du spectacle, déclare Alison Steadman

Médias PA Des foules de fans ont fait la queue pour apercevoir les stars de Gavin et Stacey, dont Joanna Page et Ruth Jones, depuis le début du tournage en septembre.

La star de Gavin et Stacey, Alison Steadman, a déclaré après le tournage des dernières scènes de la série à succès : « 90 % d’entre nous étaient en larmes ». L’actrice a dit L’émission unique de la BBC les acteurs redoutaient tous la fin. Les co-créateurs de la sitcom, James Corden et Ruth Jones, ont confirmé en mai ça reviendrait pour un dernier épisode, qui sera diffusé le jour de Noël. Le tournage a commencé en septembre, avec des fans faisant la queue pour voir les stars dans la vallée de Glamorgan. Cela s’est terminé lundi soir.

Le tournage de la finale a été émouvant, a déclaré Steadman, qui incarne Pam, la mère de Gavin. L’homme de 78 ans a ajouté : « Nous avons passé cinq semaines formidables, nous n’avons terminé que lundi soir », a-t-elle déclaré.

« Mais nous redoutions tous cette scène finale lorsque nous avons terminé. « Je pense que 90% d’entre nous étaient en larmes, certaines personnes l’ont bravé, parce que ça a été tellement fantastique. « Nous avons organisé une soirée de clôture, c’était très sympa, c’était charmant. « Il va juste nous manquer de ne plus le filmer, c’était fabuleux. » La série est revenue en 2019 pour un épisode festif unique, qui s’est terminé avec le personnage de Ruth Jones, Nessa, proposant à Neil « Smithy » Smith, joué par James Corden.

Steadman se souvient avoir lu le scénario original pour la première fois. « James et Ruth ensemble, ils sont incroyables, leurs scénarios sont tellement pleins d’esprit et drôles », a-t-elle déclaré. « Quand j’ai lu la première scène, j’ai pensé que je devais faire ça. Je ne pouvais pas attendre, j’étais en train de parcourir le scénario et ils ne m’ont pas laissé tomber. » L’épisode de 2019 a enregistré les audiences de Noël les plus élevées depuis 12 ans, avec une audience moyenne de 11,6 millions de téléspectateurs, ce qui en fait la plus grande émission spéciale festive depuis 2008. Au début de la nouvelle année, il avait été vu par 17,1 millions de personnes, ce qui en faisait à l’époque le plus grand programme scénarisé de la décennie.

L’épisode a remporté le prix d’impact aux National Television Awards 2020. Après la fin du tournage du dernier épisode, la BBC a posté sur X, anciennement Twitter : « Et c’est terminé… pour la dernière fois. » Plus tôt mercredi, Steadman a déclaré L’heure de la femme sur BBC Radio 4: « Ça a été une véritable expérience pendant plus de 17 ans depuis que nous avons fait la première série. On ne peut vraiment pas faire mieux que ça. « Cela doit être considéré comme l’un de mes emplois les plus amusants et préférés. »

Getty Images Alison Steadman, photographiée pour le tournage de l’émission spéciale de Noël 2019, a déclaré que les larmes coulaient à la fin du tournage.

Des centaines de fans de la sitcom ont fait la queue pour voir les stars de la série dans des lieux bien connus à travers le monde. Vale of Glamorgan depuis le début du tournage . « Nous sommes descendus plusieurs fois au cours des dernières semaines », a déclaré Karen Ash, 61 ans, de Cwmbran, alors que le tournage se terminait dans la maison de Pam et Mick dans l’Essex, qui est en fait filmée à quelques kilomètres de Barry, à Dinas. Powys. « Je suis allé partout », a déclaré Owain Cleese, 22 ans, de Barry. « Je suis la plus grande, la plus grande fan… Je les aime tous, mais je dois dire que celle qui me manque le plus est Doris. « Cela met Barry sur la carte. Si les gens viennent d’Angleterre, ils pourraient venir et penser ‘Oh, allons chez Barry. Oh, c’est la maison de Gavin et Stacey – allons-y !' »

Les fans de Gavin et Stacey regardent le dernier jour de tournage de la comédie à succès