Gavin Creel, star de Tony Winning dans Into The Woods, cheveux morts à 48 ans

Gavin Creel, la talentueuse star primée aux Tony Awards de comédies musicales telles que Bonjour Dolly!, Dans les bois, Cheveuxet plus encore, est décédé lundi à son domicile de Manhattan. Par Le New York Timessa mort a été confirmée par son partenaire, Alex Temple Ward, via un publiciste, Matt Polk. La cause était un sarcome métastatique mélanotique de la gaine du nerf périphérique, dont Creel n’a appris qu’il était atteint en juillet. Il avait 48 ans.

Creel est un pilier de Broadway depuis qu’il a fait ses débuts en 2002 dans le rôle de Jimmy Smith, un jeune vendeur de trombones charismatique, dans la production originale de Millie tout à fait moderne. Le rôle, qu’il a joué face à Millie Dillmount de Sutton Foster, lui a valu sa première nomination aux Tony. À partir de là, le ténor incroyablement observable a joué dans un certain nombre de productions de Broadway et du West End, notamment la reprise en 2004 de La Cage Aux Follesle West End Marie Poppinsle 2009 Cheveux renaissance à Broadway et dans le West End, 2016 Elle m’aime renaissance, et plus encore.

En 2017, il remporte enfin son Tony pour Bonjour Dolly!une victoire il dédié à son alma materl’École de musique, de théâtre et de danse de l’Université du Michigan. « Le Tony ressemblait vraiment à un câlin de la part de la communauté dans laquelle je vis depuis 20 ans », a-t-il déclaré plus tard. dit La Chronique de San Francisco. «Ça fait du bien. Je ne peux littéralement rien faire d’autre dans ma vie et je suis toujours un gagnant Tony. Je n’aurai jamais fait ça.

Bien sûr, il a fait bien d’autres choses. En 2014, il a remporté un Olivier Award pour son interprétation du rôle d’Elder Price dans la production du West End de Livre de Mormon. (Il a également joué le personnage dans la distribution originale de la tournée américaine de la série de 2012 à 2013.) Il a ensuite joué en remplacement dans Serveuse dans les productions de Broadway et du West End avec son amie proche Sara Bareilles, qui a écrit les chansons de la comédie musicale. Les deux ont de nouveau partagé la scène en 2022. Dans les bois revival à Broadway, dans lequel Creel a joué le Prince de Cendrillon et le suave Big Bad Wolf.

Creel était également un fervent défenseur des droits LGBTQ+. En 2009, il a fondé une organisation appelée Broadway Impact qui luttait pour l’égalité du mariage avant que le mariage homosexuel ne soit légalisé en 2015. La même année, il a convaincu les producteurs de fermer Cheveux pour un jour afin que les acteurs puissent participer à une marche pour les droits des homosexuels à Washington, DC. Il a apporté cette passion à son dernier travail, Promenade à travers : Confessions d’un novice en muséeune comédie musicale que le Metropolitan Museum of Art lui a demandé d’écrire et d’interpréter en 2019. Creel a longuement parlé de la façon dont le travail sur le projet « m’a réellement sauvé la vie pendant la pandémie », car, comme il l’a dit, dit L’observateur de Charlotte L’année dernière, « J’ai un peu tout perdu, ma carrière, une relation, mon chien. Et j’ai eu Covid et je vivais seul. Mais j’avais ce seul projet… sur lequel je n’arrêtais pas d’écrire et de travailler et d’essayer de trouver son histoire.

Cette histoire, dont la première a eu lieu à Broadway en 2023, s’est révélée être une histoire incroyablement « réelle, authentique, [and] vulnérable » pièce pour Creel, qui dit Bord Médias Réseau que « tant que j’écrirai des histoires, ils seront queer ». Il a poursuivi : « Pour une raison ou une autre, quand vous êtes gay, tout dépend simplement du fait que vous soyez gay… Il y a un nombre infini d’histoires qui peuvent être racontées sur moi en tant qu’homme gay, qui n’ont rien à voir avec le fait que je sois gay. , ou lorsque ce n’est pas l’objectif central. Alors, allez-y, laissez-moi ne jamais avoir à changer de code ou à changer de forme pour vous faire croire que je suis hétéro.

Creel a également eu quelques rôles à la télévision, notamment dans Histoires d’horreur américainesoù il incarnait un locataire de la maison du meurtre marié à un personnage joué par Matt Bomer.

Creel laisse dans le deuil ses parents, Nancy Clemens Creel et James William Creel, ses sœurs Heather Elise Creel et Allyson Jo Creel, et son partenaire, Alex Temple Ward.