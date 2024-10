Gavin Creel, star de Broadway et de la télévision, décède à 48 ans – National

Gavin Creel, un vétéran du théâtre musical de Broadway qui a remporté un Tony Award pour Bonjour Dolly! face à Bette Midler et a obtenu des nominations pour Cheveux et Millie tout à fait moderneest décédé lundi d’une forme rare et agressive de cancer. Il avait 48 ans.

Le publiciste Matt Polk a déclaré que Creel était décédé à son domicile de Manhattan d’un sarcome métastatique de la gaine du nerf périphérique mélanotique. Il a été diagnostiqué en juillet 2024.

«J’avais hâte de travailler avec lui chaque soir. Il était fantastique. Je ne peux pas croire qu’il soit parti. Quelle perte », a écrit Midler sur X.

Bien-aimé du #Broadway la communauté, l’acteur rayonnant #GavinCreel est décédé d’une forme rare de cancer. Il a joué Cornelius Hackl pour ma Dolly dans « Hello Dolly » et j’avais hâte de travailler avec lui tous les soirs. Il était fantastique. Je ne peux pas croire qu’il soit parti. Quelle perte. –bettemidler (@BetteMidler) 30 septembre 2024

Idina Menzel a partagé une photo de Creel sur Instagram, écrivant : « Doux, doux Gavin Creel. Un ange parmi les anges.

Creel avait un don pour les reprises de l’âge d’or de Broadway, mais il se produisait également dans des plats modernes, comme dans le rôle du Dr Pomatter dans la comédie musicale de Sara Bareilles. Serveuse à Broadway en 2019 et dans le West End en 2020. Il a remporté un Olivier Award pour Le Livre de Mormon.

Le compositeur et dramaturge Lin-Manuel Miranda a rappelé sur les réseaux sociaux que Creel était son premier roi George III lorsque le futur roi George III Hamilton était en cours d’atelier : « Il a enveloppé le public autour de son doigt avec rien d’autre qu’une couronne Burger King et son charisme et son talent époustouflants. Il est tellement aimé et il est inimaginable qu’il ne soit plus parmi nous.

Creel a grandi à Findlay, Ohio, et est diplômé en 1998 de l’école de musique, de théâtre et de danse de l’Université du Michigan. Il a fait des tournées et réalisé des travaux régionaux avant de décrocher le rôle principal de Jimmy Smith, face à Sutton Foster, alors nouveau venu, dans la production de Broadway de Millie tout à fait moderne. Il a également travaillé sur l’avant-dernière comédie musicale de Stephen Sondheim, Rebondréalisé par Hal Prince.

Un rôle clé fut celui du missionnaire fastidieux Elder Price dans Le Livre de Mormon. Il a joué dans la première tournée nationale de la série en 2012 et a interprété le rôle dans le West End de Londres, où il a remporté un Olivier Award en 2014.

Il a joué Jean-Michel dans la reprise de La Cage Aux Folles en 2004 et revient à Broadway en 2009 dans le rôle de Claude Hooper Bukowski dans la reprise du Public Theatre de Cheveux.

Michael Kuchwara, critique d’Associated Press, n’a pas tari d’éloges : « Gavin Creel, en plus de posséder une voix puissante, apporte une douceur poignante à Claude, le membre le plus angoissé de la tribu. C’est Claude qui a l’histoire la plus ancienne de la série : une éducation conventionnelle de classe moyenne dans le Queens ; une fascination totale pour tout ce qui est britannique, exprimée dans la chanson « Manchester, England » ; et un sens du devoir inquiet qui le pousse finalement à être enrôlé dans la guerre du Vietnam. Creel gère tout avec assurance.

Creel a joué Steven Kodaly dans la production 2016 de Elle m’aime au Studio 54. La saison suivante, Creel a été engagé pour le rôle de Cornelius Hackl, face aux légendes Midler et David Hyde Pierce, dans la reprise à succès de 2017 de Bonjour Dolly! réalisé par Jerry Zaks, remportant le Tony du meilleur acteur vedette dans une comédie musicale.

Sur le podium pour accepter son trophée, Creel a remercié son université et a ajouté : « Si vous êtes là-bas et que vous avez de l’argent – ​​et je sais que certaines personnes dans cette salle en ont beaucoup – créez un fonds de bourses d’études. Changer la vie de quelqu’un.

Gavin Creel accepte le prix du meilleur acteur dans une comédie musicale pour « Hello, Dolly ! » sur scène lors des Tony Awards 2017 au Radio City Music Hall le 11 juin 2017 à New York.

Theo Wargo/Getty Images pour Tony Awards Productions



Creel est devenu une voix principale au sein de l’industrie du théâtre en travaillant à l’adoption de la loi fédérale sur l’égalité du mariage. Il s’est associé à ses amis Rory O’Malley et Jenny Kanelos pour cofonder l’organisation à but non lucratif Broadway Impact.

En coulisses, il a joué le serveur chanteur Bill dans les films Éloïse à la Plaza et Éloïse à Noël aux côtés de Julie Andrews. En 2021, il est au casting de la mini-série de Ryan Murphy Histoires d’horreur américaines face à Matt Bomer. Son concert solo de 2022 a été filmé pour le premier épisode de l’émission PBS. Stars sur scène au Westport Country Playhouse.

En 2022, Creel a participé à un concert hors Broadway de la comédie musicale de conte de fées fracturée de Sondheim et James Lapine. Dans les bois — Creel a joué les rôles du prince de Cendrillon ainsi que du loup. Le spectacle a ensuite été transféré à Broadway et a été prolongé à plusieurs reprises, ce qui lui a valu une nomination aux Tony pour la meilleure reprise d’une comédie musicale.

Gavin Creel dans le rôle du prince de Cendrillon lors du rappel de « Into the Woods » de Stephen Sondheim à Broadway alors qu’il commence les avant-premières au St. James Theatre le 29 juin 2022, à New York.

Bruce Glikas/Getty Images



Il laisse dans le deuil sa mère, Nancy Clemens Creel, et son père, James William Creel; ses sœurs, Heather Elise Creel et Allyson Jo Creel ; et son partenaire, Alex Temple Ward.





7h13

