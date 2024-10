Gavin Creel, star de Broadway dont Hello Dolly! sa performance lui a valu un Tony Award, mort à 48 ans

Gavin Creel, un vétéran de Broadway qui a remporté un Tony Award pour Bonjour Dolly! et les candidatures pour Cheveux et Millie tout à fait moderneest décédé lundi d’une forme rare et agressive de cancer. Il avait 48 ans.

Le publiciste Matt Polk a déclaré que Creel était décédé à son domicile de Manhattan d’un sarcome métastatique de la gaine du nerf périphérique mélanotique.

Creel a interprété le rôle du Dr Pomatter dans la comédie musicale de Sara Bareilles Serveuse à Broadway en 2019 et dans le West End en 2020. Il a remporté un Olivier Award pour Le Livre de Mormon.

Aujourd’hui, nous pleurons la perte dévastatrice de Gavin Creel, lauréat d’un Tony Award, dont le talent, la gentillesse et la passion extraordinaires ont illuminé la scène et nos cœurs. 🤍 pic.twitter.com/s3YjJkglN0 —@TheTonyAwards

Il a joué Steven Kodaly dans la production de 2016 de Elle m’aime au Studio 54. La saison suivante, Creel a été engagé pour le rôle de Cornelius Hackl, face aux légendes Bette Midler et David Hyde Pierce, dans la reprise à succès de 2017 de Bonjour Dolly! réalisé par Jerry Zaks.

Il a également joué le serveur chanteur Bill dans les films Éloïse à la Plaza et Éloïse à Noël aux côtés de Julie Andrews.

En 2021, il est au casting de la mini-série de Ryan Murphy Histoires d’horreur américaines face à Matt Bomer. Son concert solo de 2022 a été filmé pour le premier épisode de l’émission PBS. Des stars sur scène au Westport Country Playhouse.

Il laisse dans le deuil sa mère, Nancy Clemens Creel, et son père, James William Creel; ses sœurs, Heather Elise Creel et Allyson Jo Creel ; et son partenaire, Alex Temple Ward.