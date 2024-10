Gavin Creel, star d’American Horror Story et de Broadway, est décédé à 48 ans

La star de la télévision et de Broadway Gavin Creel est décédée d’un cancer « rare et agressif » à l’âge de 48 ans, a annoncé son publiciste Matt Polk.

« Il est tellement aimé et c’est inimaginable qu’il ne soit plus avec nous.

« Gavin Creel était notre premier King alors que nous n’avions que 11 chansons et il a enveloppé le public autour de son doigt avec rien d’autre qu’une couronne Burger King et son charisme et son talent époustouflants », il a écrit sur Instagram.

Le premier rôle majeur de Creel à Broadway fut celui de Jimmy Smith, aux côtés du nouveau venu Sutton Foster, dans une reprise de Thoroughly Modern Millie en 2002, ce qui lui valut sa première nomination aux Tony pour le meilleur acteur principal dans une comédie musicale.

« Mon doux ami. Je t’aimerai pour toujours », » Foster a déclaré dans un post sur Instagram.

Creel a également joué Claude Hooper Bukowski dans la reprise de Hair on Broadway en 2009.

Il a fait ses débuts dans le West End en 2006 dans le rôle de Bert dans Mary Poppins et a repris son rôle dans le transfert de Hair dans le West End en 2010.

D’autres rôles incluaient le Dr Pomatter dans la comédie musicale Waitress on Broadway de Sara Bareilles en 2019, un rôle qu’il a joué dans le West End un an plus tard.

La carrière télévisée de Creel comprenait un passage de deux épisodes dans la mini-série American Horror Stories de Ryan Murphy, aux côtés de Matt Bomer en 2021.

Il est également apparu aux côtés de Dame Julie Andrews dans les téléfilms Eloise At The Plaza et Eloise At Christmastime au début des années 2000.

La star a également cofondé Broadway Impact, une organisation populaire visant à mobiliser la communauté théâtrale pour soutenir l’égalité du mariage.

Il est né à Findlay, Ohio et est diplômé de l’école de musique de l’Université du Michigan.

Le publiciste de Creel a déclaré qu’il y aurait une petite réunion privée pour la famille et qu’une célébration de sa vie aurait lieu pour la communauté théâtrale à une date qui n’a pas encore été annoncée.