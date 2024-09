Gavin Creel, star bien-aimée de Hello, Dolly !, Thoroughly Modern Millie et plus, décède à 48 ans | Le buzz de Broadway

Gavin Creel, lauréat d’un Tony Award, qui a lancé sa célèbre carrière à Broadway dans le rôle de Jimmy Smith dans Millie tout à fait moderne et dont le générique de scène comprend Elle m’aime, Bonjour Dolly! et Dans les boisest décédé chez lui à Manhattan le 30 septembre. Son décès a été confirmé par son partenaire, Alex Temple Ward. On lui avait diagnostiqué une forme rare et agressive de sarcome en juillet, et il avait été soigné au Memorial Sloan Kettering avant de passer aux soins palliatifs à domicile. Il avait 48 ans.

Creel est né le 18 avril 1976 à Findlay, Ohio. Lui et ses deux sœurs aînées ont été élevés dans le méthodisme, une culture qui, selon l’acteur, l’a gardé dans le placard jusqu’à l’âge de 25 ans. « Elles étaient merveilleuses », a déclaré Creel dans une interview en 2023 avec La bête quotidiennese souvenant de la réaction de ses parents en apprenant qu’il était gay. « [My mom] a dit : « Ne participez à aucun défilé. » Sept ou huit ans plus tard, ma mère et mon père ont marché à Washington pour obtenir l’égalité avec moi. »

Creel est diplômé du programme de théâtre musical de l’Université du Michigan en 1998 et a obtenu ses premiers crédits professionnels dans la distribution résidente du Pittsburgh CLO, un théâtre de répertoire. En 1998, il rejoint la tournée nationale de Notoriété comme Nick Piazza, se produisant dans d’autres productions régionales avant de s’installer à New York au début des années 2000. Il a fait ses débuts hors Broadway en 2001 dans l’ensemble de Bat Boy : la comédie musicale au Théâtre Union Square.

Sa performance révolutionnaire a eu lieu en 2002, lorsqu’il a décroché le rôle principal de Jimmy Smith dans la comédie musicale de Broadway. Millie tout à fait modernejouant aux côtés de Sutton Foster dans son propre rôle de star et remportant sa première des trois nominations aux Tony en carrière. « Je suis tombé amoureux d’elle », a déclaré Creel à propos de Foster au rédacteur en chef de Broadway.com, Paul Wontorek, lors d’un Épisode de 2012 de Afficher les gens « J’ai travaillé avec des femmes incroyables, mais l’alchimie avec quelqu’un comme ça est si rare. »

Après MillieCreel a ensuite joué Jean-Michel dans la reprise de 2004 La Cage aux FollesClaude dans la reprise en 2009 de Cheveuxpour lequel il a reçu une nomination aux Tony, Elder Price en Le Livre de Mormon, un rôle qu’il avait déjà joué en tournée, et Steven Kodaly dans la reprise en 2016 de Elle m’aime– l’intérêt amoureux et bavard d’Ilona Ritter, joué par Jane Krakowski.

Gavin a fait ses débuts dans le West End en 2006 dans le rôle de Bert dans Disney et Cameron Mackintosh. Marie Poppins et a repris son rôle dans le transfert de West End de Cheveux en 2010. Creel a ensuite remporté l’Olivier Award 2014 du meilleur acteur dans une comédie musicale pour avoir joué Elder Price dans Le Livre de Mormon.

En 2017, il décroche le rôle de Cornelius Hackl dans la reprise par Jerry Zaks de la comédie musicale Jerry Herman. Bonjour Dolly!avec Bette Midler. Sa performance lui a valu cette saison-là le Tony Award de la meilleure performance d’un acteur dans un rôle vedette dans une comédie musicale, un prix décerné par Foster. Dans son discours de remerciement, il a dédié le prix à son alma mater, l’Université du Michigan.

« Mon éducation là-bas en tant que jeune a changé ma vie pour toujours », a-t-il déclaré. « Mes professeurs, mes camarades de classe. Ils m’ont inculqué une appréciation de ce que signifie être un artiste et de la chance de faire partie de cette incroyable communauté.

Creel est apparu dans deux comédies musicales de Broadway aux côtés de son amie Sara Bareilles. Il interprète le rôle du Dr Pomatter dans la comédie musicale de Bareilles, Serveuseà Broadway en 2019 et dans le West End en 2020. En 2022, Creel a été choisi pour incarner le Prince et le Loup de Cendrillon dans les Encores ! production de Stephen Sondheim et James Lapine Dans les boisqui jouera ensuite le rôle à Broadway et en tournée.

Tout au long de la pandémie, Creel a développé la comédie musicale autobiographique Promenade à travers : Confessions d’un novice en musée. Il a été conçu à l’origine pour la série MetLiveArts et a ensuite reçu une production off-Broadway avec le MCC Theatre en 2023 – ses débuts en écriture de chansons théâtrales. Inspirée par le premier voyage de Creel au Metropolitan Museum of Art, la pièce explorait les questions lancinantes de l’acteur sur la quarantaine, sur son identité, ses relations et sa place en tant qu’artiste parmi les grandes œuvres du musée.

« Vous passez la première moitié de votre vie à vous diriger vers quelque chose que vous espérez et dont vous rêvez – et, si vous le trouvez ou y atterrissez, vous pouvez parfois penser : « Ce n’est pas ça » », a-t-il déclaré. Création Continuez à marchera-t-il dit, l’a aidé à gérer les sentiments de dépression qu’il avait ressentis pendant cette période qu’il appelait un « entracte » – une pause de réorganisation avant une période de renouvellement de soi. « J’espère le faire grandir pour le reste de cette seconde moitié de ma vie. »

Il laisse dans le deuil sa mère Nancy Clemens Creel et son père James Wiliiam Creel, ses sœurs Heather Elise Creel et Allyson Jo Creel et son épouse Jen Kolb, son partenaire Alex Temple Ward et sa chienne Nina. Les funérailles sont privées et une cérémonie commémorative sera prévue à une date ultérieure. La famille demande que des dons à la mémoire de Gavin soient faits à Broadway Cares/Equity Fights Aids.