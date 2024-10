Gavin Creel, lauréat d’un Tony, a ébloui dans « Hello, Dolly ! », « Into the Woods »

Gavin Creel a toujours été si vivant sur scène qu’il est difficile d’accepter la nouvelle de son tragique la mort à 48 ans. Chaque fois que je le voyais, je remarquais son talent flamboyant.

Il avait une façon de mélanger l’innocence et l’ironie qui faisait de lui le jambon de Broadway le plus sincère, le plus fringant et le plus adorable de son époque. Et par « jambon », j’entends bien sûr virtuose de la comédie musicale.

Ses pairs, qui sont en deuil sa perte, le distinguaient pour ses éloges alors qu’il partageait la vedette avec eux. Dans une interview que j’ai faite avec Ben Platt, alors qu’il jouait dans la reprise de « Parade » à Broadway en 2023, il a présenté Creel comme l’exemple « le plus cool » de ce qu’il aspirait à faire en tant qu’interprète de théâtre musical et artiste d’enregistrement contemporain.

Ce n’est pas seulement la beauté de Creel ou son chant majestueux qui vous ont arrêté net. Ces qualités étaient certainement visibles dans sa performance primée aux Tony dans la reprise en 2017 de « Hello, Dolly ! », avec Bette Midler. L’acteur, originaire de l’Ohio décédé d’un cancer, a également reçu des nominations aux Tony pour ses performances principales dans « Hair » et Thoroughly Modern Millie. Si vous voulez goûter à sa magie, ici il est aux côtés de Jane Krakowski dans la reprise à Broadway de « She Loves Me » en 2016, faisant revivre le numéro ivre d’amour « Ilona » dans toute son euphorie loufoque, paillarde et chantante.

Ce qui a fait ressortir les performances de Creel, c’est sa capacité à être à la fois la cible d’une blague et à participer à la blague, un exercice d’équilibre qu’il a de nouveau réussi à la perfection dans la reprise de Broadway en 2022 de « Into the Woods » en jouant à la fois le loup et le prince de Cendrillon. . Lorsque la production est arrivée à l’Ahmanson l’été dernier, j’ai remarqué que Creel, « insufflant à chaque lecture une délicieuse originalité », n’avait fait que s’améliorer.

Lorsqu’en tant que loup, il affrontait le Petit Chaperon Rouge dans les bois, il se glissait vers elle comme si « elle était une poule rôtie avec laquelle il aimerait se coucher ». Et dans le rôle du prince de Cendrillon, il s’est transformé en « un beau gosse » qui comprend très bien qu’il est censé être charmant, pas sincère, comme l’explique le personnage lui-même plus tard dans la comédie musicale.

Creel, bien sûr, a réussi à être les deux. Les applaudissements que Jason Forbach et lui ont reçus après avoir terminé leur magnifique et hilarant duo de « Agony », l’un des points forts de « Into the Woods », étaient parmi les plus forts que j’ai entendus au cours de mes décennies de théâtre. L’hymne, chanté par deux princes royaux qui ne voient aucune raison de grandir, est si bon qu’il est repris pour une nouvelle ronde d’extase.

Je dois croire que ces ovations tonitruantes résonnent encore dans un coin de l’Ahmanson.