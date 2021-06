Gavin Bazunu: le jeune de la République d’Irlande vise à devenir le gardien de premier choix de Man City | Actualités footballistiques

Le gardien de but adolescent Gavin Bazunu vise fermement la première place de Manchester City.

Le joueur de 19 ans a passé la saison dernière en prêt à Rochdale, une campagne au cours de laquelle il a connu à la fois la joie de faire ses débuts internationaux seniors pour la République d’Irlande et l’amère déception de la relégation de League One.

Mais alors qu’il regardait de loin son club parent se frayer un chemin vers un doublé en Premier League et en Coupe Carabao et tombait à la dernière étape de la Ligue des champions, son objectif à long terme est resté inchangé.

Lorsqu’on lui a demandé s’il espérait être un jour le gardien de premier choix de City, il a répondu : « Oui, bien sûr. C’est à 100% mon objectif. Je ne serais pas allé à Manchester City si je n’avais pas pensé que je pouvais être le gardien numéro un.

« Chaque jour, c’est ce vers quoi je travaille. C’est l’objectif. »

À cette fin, Bazunu, qui est actuellement en service international avec l’Irlande, a maintenu des contacts réguliers avec le chef des gardiens de City, Xabier Mancisidor, pendant son séjour à la Crown Oil Arena alors qu’il vise le statut élevé d’Ederson et de sa doublure Zack Steffen.

Il a déclaré: « Je parle à Xabi, qui est l’entraîneur des gardiens là-bas. Je lui ai parlé aujourd’hui en fait, et j’aime rester en contact avec lui.

« Pendant la saison, je lui parle une ou deux fois par semaine et nous passons en revue les extraits des matchs précédents et il me donne un aperçu de ce qu’il pense que je peux améliorer.

4:00



Faits saillants du match amical international entre l’Andorre et la République d’Irlande.



Bazunu, qui a eu 19 ans en février, est le plus jeune gardien à avoir joué au football senior pour la République, remplaçant Shay Given, qui a remporté sa première sélection un mois avant son 18e anniversaire.

Et le jeune espère poursuivre sa formation au niveau international lors du match amical de mardi soir contre la Hongrie à Budapest, en direct sur Sports aériens, ayant été propulsé dans les rangs seniors pour le match de qualification de la Coupe du monde de mars contre le Luxembourg en l’absence du numéro un blessé Darren Randolph.

Ses débuts se sont soldés par une déception alors que l’Irlande a glissé vers une défaite 1-0 embarrassante à Dublin, mais il a saisi l’occasion dans la foulée malgré ses jeunes années.

Il a déclaré: « J’étais nerveux avant le premier match, mais je n’ai ressenti aucune pression. Évidemment, je voulais bien faire pour moi et pour l’équipe, mais à la fin de la journée, je fais juste mon travail. comme dans n’importe quel autre jeu et j’y vais et j’essaie d’en profiter le plus possible. »