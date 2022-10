Gavi rejoint Messi, Mbappe et Haaland sur la liste des gagnants du Golden Boy

Lionel Messi a remporté le Golden Boy avant de remporter cinq ligues de champions et 10 titres en Liga avec Barcelone. Getty

Le Golden Boy Award 2022, la prestigieuse distinction décernée chaque année aux meilleurs et plus brillants jeunes talents du football européen, a été remporté par le milieu de terrain de Barcelone Gavi.

Le joueur de 18 ans a remporté le vote sur une liste finale de 20 noms qui comprenait Jude Bellingham du Borussia Dortmund, Jamal Musiala du Bayern Munich, Eduardo Camavinga du Real Madrid et ses coéquipiers du Barca et de l’Espagne Ansu Fati et Pedri, qui ont remporté le prix de l’année dernière.

Créé pour la première fois par la publication italienne Tuttosport en 2003, le prix Golden Boy est décerné chaque année au joueur le plus impressionnant de moins de 21 ans jouant dans le plus haut niveau de n’importe quelle ligue européenne au cours de cette année civile.

Le prix inaugural a été remporté par Rafael van der Vaart en 2003, et depuis lors, le prix a été remis à certains des plus grands noms du football européen et mondial, bien qu’il y ait beaucoup de joueurs parmi les plus élites de ce siècle qui l’ont absent de leur curriculum vitae.

Voici un rappel de tous les précédents gagnants du Golden Boy dans l’ordre chronologique et un aperçu de la question de savoir si leurs carrières professionnelles respectives ont tenu leur promesse initiale.

2003 : Rafael van der Vaart, Ajax

Le milieu de terrain créatif Van der Vaart a été nommé tout premier vainqueur du Golden Boy malgré des problèmes de blessures répétés limitant son temps de jeu au club d’enfance de l’Ajax et l’entravant pendant une grande partie de sa carrière. Il a ensuite représenté Hambourg, le Real Madrid et Tottenham Hotspur. Il a également remporté 109 sélections seniors pour les Pays-Bas, dont cinq apparitions lors de leur parcours vers la finale de la Coupe du monde 2010.

Rooney avait déjà déménagé d’Everton à Manchester United au moment où il a été nommé Golden Boy à la fin de 2004, devançant son nouveau coéquipier Cristiano Ronaldo au prix dans le processus grâce à ses performances pour l’Angleterre à l’Euro 2004. Rooney a passé les 12 prochaines années avec United et les a laissés comme leur meilleur buteur de tous les temps pour un retour à Goodison Park, avant de voir sa carrière de joueur avec de brefs passages à DC United et Derby County, qu’il a également entraînés depuis.

Messi était sur le point de devenir grand lorsqu’il a été nommé Golden Boy en 2005. Effectivement, l’Argentin est devenu un talisman pour Barcelone, remportant 33 trophées, marquant 672 buts et remportant sept Ballon d’Or avec son club bien-aimé. avant de partir en 2021 pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Ce qui est plutôt bien.

Bien qu’il n’ait que 19 ans à l’époque, Fabregas faisait déjà partie intégrante de l’équipe première d’Arsenal après avoir fait ses débuts seniors pour le club trois ans plus tôt et s’être rapidement révélé un digne remplaçant de Patrick Vieira. L’Espagnol a ensuite passé des périodes de championnat avec Barcelone et Chelsea avant de se terminer à Monaco et, plus tard, à Côme 1907 en Serie B italienne.

Après avoir fait irruption sur la scène en tant qu’adolescent prolifique à Independiente et à l’Atletico Madrid, l’attaquant a déménagé à Manchester City en 2011 et a contribué à déclencher une nouvelle ère de succès en remportant cinq titres de Premier League et en devenant le meilleur buteur de tous les temps du club dans l’espace. de 10 saisons. Il a ensuite déménagé à Barcelone uniquement pour une maladie cardiaque non diagnostiquée auparavant pour le forcer à prendre une retraite prématurée à l’âge de 33 ans seulement.

2008 : Anderson, Manchester United

Anderson a pris sa retraite 11 ans après avoir remporté le Golden Boy à Manchester United. Getty

Anderson était l’un des milieux de terrain centraux toutes actions les plus convoités du football mondial lorsqu’il a été nommé Golden Boy en 2008 après avoir remporté la Ligue des champions lors de sa première saison à Manchester United. Malheureusement, le Brésilien s’est rapidement essoufflé et a eu du mal à tenir sa première promesse lors des passages suivants avec la Fiorentina, l’Internacional, le Coritiba et le club turc Adana Demirspor, avant de prendre sa retraite à l’âge de 31 ans.

Un autre cas classique de “ce qui aurait pu être” avait des blessures presque implacables qui n’avaient pas gâché la carrière d’un attaquant doué et ultra-mobile qui est sorti des blocs à l’Internacional et à l’AC Milan. Aujourd’hui âgé de 33 ans, Pato a ensuite signé pour les Corinthians, Chelsea, Villarreal et le club actuel d’Orlando City, mais n’a jamais vraiment réussi à retrouver la magie palpitante de ses premières années.

Balotelli a remporté le Golden Boy en 2010 peu de temps après avoir déménagé de l’Inter Milan à Manchester City. L’attaquant tristement sûr de lui a accepté le prix avec une grâce et une humilité typiques : en prétendant qu’il n’avait jamais entendu parler de Jack Wilshere (qui a terminé deuxième dans le sondage) et en rabaissant tous ceux qui l’avaient remporté avant lui : “Tous les autres [winners] sont derrière moi. Je suis ravi de recevoir le prix, mais qui aurait dû le gagner à part moi?” Avec huit clubs au cours des 10 dernières années, Balotelli a enduré une carrière éphémère depuis son départ de City pour de brèves escales à l’AC Milan, Liverpool, Nice, Marseille. , Brescia, Monza, Adana Demirspor et FC Sion de Suisse.

Un autre ancien Golden Boy qui a vu sa carrière naissante dérailler à cause de blessures, Gotze a subi un plateau dans sa progression après avoir obtenu un gros déménagement au Bayern Munich en 2013. Un retour à Dortmund n’a pas fourni beaucoup de catalyseur et a ensuite été suivi par assez oubliable sorts au PSV Eindhoven et à l’Eintracht Francfort. Cependant, il a marqué le but gagnant pour l’Allemagne lors de la finale de la Coupe du monde 2014, donc tout n’a pas été sombre.

Isco a saisi le Golden Boy en 2012 après avoir captivé toute l’Espagne avec son jeu de jambes complexe, ses dribbles mazy et sa créativité astucieuse avec Malaga lors de la saison où ils ont atteint les quarts de finale de la Ligue des champions sous Manuel Pellegrini. Il a ensuite rejoint le Real Madrid pour 30 millions d’euros et a passé neuf saisons remplies de trophées au Bernabeu avant de partir pour Séville avant la saison 2022-23.

Pogba a remporté le prix lors de la première saison après avoir initialement quitté Manchester United à la recherche du football en équipe première à la Juventus. Il a dûment marqué cinq buts au cours de la seconde moitié de la saison 2012-13 alors que le Bianconeri a remporté le titre de Serie A. Un retour prodigue à Old Trafford a suivi en 2016, mais le milieu de terrain français n’a pas réussi à convaincre de nombreux fans qu’il valait le record mondial de 105 millions d’euros qu’il a fallu pour le ramener. Six saisons largement frustrantes et incohérentes sont allées et venues à United avant que Pogba ne soit autorisé à retourner à la Juve lors d’un transfert gratuit en juillet.

Raheem Sterling était un joueur de Liverpool lorsqu’il a remporté le Golden Boy, mais c’est à Manchester City qu’il a atteint son apogée. Getty

Sterling était un jeune homme de 20 ans au visage frais lorsqu’il a été nommé le meilleur jeune joueur d’Europe après avoir prouvé sa valeur à Liverpool avec son jeu d’ailier aux pieds légers qui les a presque aidés à mettre fin à leur longue attente d’un titre de champion. Un transfert massif de 49 millions de livres sterling à Manchester City a permis à l’attaquant de remporter cinq titres de Premier League en sept saisons avant de quitter l’Etihad pour signer pour Chelsea en juillet pour un montant similaire.

Martial a fait un début fulgurant au début de sa carrière lorsque Manchester United a décidé de faire de lui l’adolescent le plus cher de tous les temps en signant le joueur de 19 ans de Monaco pour un montant initial de 36 millions de livres sterling alors qu’il n’avait que 14 apparitions en championnat senior sous son ceinture. Martial a ensuite marqué un but solo spectaculaire contre Liverpool lors de ses débuts à United et a été nommé Golden Boy quelques mois plus tard, mais depuis lors, il n’a pas réussi à reproduire régulièrement de tels affichages.

Sanches s’était imposé comme un joueur à surveiller lorsqu’il a remporté le Golden Boy en 2016 en raison de son émergence en tant que force motrice au centre du milieu de terrain vainqueur du Championnat d’Europe du Portugal. Cependant, un transfert de 35 millions d’euros au Bayern Munich (avec 45 millions d’euros supplémentaires en ajouts) a rapidement tourné au vinaigre et a déclenché une période sauvage qui comprenait une période de prêt à Swansea City. Cependant, il a reconstruit sa carrière à Lille, où il les a aidés à battre le Paris Saint-Germain pour le titre de Ligue 1, avant de passer lui-même inévitablement au PSG cet été.

Mbappe a littéralement frappé le sol à Monaco, où il a brillé le plus dans l’équipe qui a atteint les demi-finales de la Ligue des champions, avant qu’un prêt d’une saison au Paris Saint-Germain ne le voie passer au niveau supérieur, remportant le Golden Boy dans la saison. avant son éventuel déménagement permanent de 180 millions d’euros dans la capitale. Depuis lors, l’attaquant de 23 ans s’est imposé comme une véritable superstar, marquant de nombreux buts pour le club et le pays tout en faisant partie de l’une des lignes d’attaque les plus décorées jamais déployées au PSG aux côtés de Messi et Neymar (qui, vous pouvez remarqué, ne figure pas sur cette liste).

Matthijs de Ligt (à droite) a remporté le prix Golden Boy la même année que Benedetta Glionna de la Juventus a remporté le prix Golden Girl. Getty

Le prix de De Ligt est arrivé au milieu de la saison, ce qui l’a transformé d’un jeune défenseur central prometteur de l’Ajax à une superstar à part entière de 75 millions d’euros, grâce au généreux chéquier de la Juventus. Malgré ses tendres années, le défenseur néerlandais a conduit l’Ajax avec maturité à une demi-finale de la Ligue des champions. Aujourd’hui âgé de 23 ans, De Ligt est un joueur du Bayern Munich ayant effectué le transfert de 77 millions d’euros vers l’Allemagne à l’été 2022.

2019 : João Félix, Benfica/Atlético Madrid

Annoncé comme le nouveau Ronaldo à l’époque où il a remporté le Golden Boy 2019, Felix était prêt à devenir la prochaine grande vedette de l’Atletico Madrid lorsqu’ils ont payé 126 millions d’euros pour le signer. Cependant, sa trajectoire de carrière n’a pas suivi le rythme phénoménal, et les rapports suggèrent maintenant que l’attaquant de 22 ans est à la recherche d’un nouveau club après être tombé en disgrâce avec l’entraîneur Diego Simeone.

Après avoir été battu par Felix en 2019, Haaland a poursuivi son assaut en solitaire sur les lignes défensives de l’Europe pour être couronné Golden Boy en 2020 pendant son séjour à Dortmund, où il a marqué en moyenne un but par match. La centrale norvégienne a depuis déménagé à Manchester City pour 60 millions d’euros où il a continué dans la même veine, marquant 20 buts lors de ses 14 premiers matchs pour les géants de la Premier League.

2021 : Pedri, Barcelone

Techniquement doué et apte à opérer dans des espaces restreints, Pedri a été ordonné pour de bonnes raisons comme le successeur naturel d’Andres Iniesta à Barcelone. Le jeune milieu de terrain a disputé 75 matchs étonnants pour le club et le pays l’année où il a fait ses débuts pour le Barça, et il a joué pour l’Espagne alors qu’ils atteignaient les demi-finales du Championnat d’Europe, et s’est mérité le prix Golden Boy en plus.