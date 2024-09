Gavi et le gouvernement britannique font appel à Bavarian Nordic pour 650 000 doses de vaccin MPOX

Gavi, le Alliance pour les vaccins et le Gouvernement britannique a commandé un total de 650 000 doses du vaccin Jynneos mpox de Bavarian Nordic, quelques jours seulement après que le fabricant de médicaments danois a annoncé qu’il concentrerait ses ressources pour produire jusqu’à 2 millions de doses d’ici la fin de 2024.

Gavi, un partenariat public-privé qui contribue à vacciner plus de la moitié des enfants du monde contre des maladies mortelles, a conclu un accord pour acheter des doses pour les pays africains qui luttent contre le mpox, a déclaré Bavarian Nordic dans un communiqué de presse du 18 septembre. Les termes financiers de l’accord n’ont pas été divulgués.

Les 500 000 doses commandées par l’organisation seront financées par le Fonds de première réponse de Gavi, créé en juin pour acheter rapidement des vaccins en cas d’urgence sanitaire. Les doses seront livrées d’ici la fin de l’année.

« Les doses obtenues grâce à cet accord augmenteront considérablement la disponibilité des vaccins mpox pour les pays africains », a déclaré Paul Chaplin, président-directeur général de Bavarian Nordic, dans le communiqué.

Par ailleurs, le gouvernement britannique a fait appel à Bavarian Nordic pour 150 000 doses de vaccin anti-MPOX qui permettront au Service national de santé de vacciner les personnes présentant un risque plus élevé d’entrer en contact avec le virus (anciennement connu sous le nom de variole du singe), a déclaré le gouvernement dans un communiqué de presse du 16 septembre. Les détails financiers liés à cet accord n’ont pas non plus été divulgués.

Ces accords interviennent au lendemain de la déclaration par l’Organisation mondiale de la santé d’une urgence de santé publique de portée internationale suite à une recrudescence de la maladie à coronavirus 2012 (MPOX) en République démocratique du Congo et dans d’autres régions d’Afrique.

La semaine dernière, Bavarian Nordic a fait le point sur ses efforts pour répondre à la forte demande de vaccins de la part d’organisations gouvernementales et sanitaires telles que Gavi, l’UNICEF, le CDC Afrique et l’Autorité européenne de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (HERA). L’entreprise a déclaré qu’elle allait « réorganiser » certains de ses accords d’approvisionnement en vaccins afin que les vaccins soient distribués aux régions qui en ont le plus besoin.

Dans le même temps, la société étudie des options pour augmenter considérablement l’offre de Jynneos au cours des 18 prochains mois.