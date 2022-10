Gavi de Barcelone bat Jude Bellingham pour le prix Golden Boy

Le milieu de terrain adolescent de Barcelone, Gavi, a été nommé vendredi le lauréat du prix Golden Boy 2022, quelques jours seulement après avoir remporté le trophée Kopa en tant que meilleur jeune joueur d’Europe.

L’honneur, présenté par le journal italien Tuttosport, est décerné au meilleur joueur âgé de 21 ans et moins basé en Europe.

L’international espagnol Gavi a battu la concurrence de certains des jeunes les plus prometteurs d’Europe pour décrocher le prix, notamment le milieu de terrain de l’Angleterre et du Borussia Dortmund Jude Bellingham, Eduardo Camavinga du Real Madrid et Jamal Musiala du Bayern Munich.

“Je tiens à remercier Tuttosport”, a déclaré Gavi dans un message vidéo. “Je tiens à remercier ma famille, qui est là dans les bons et les mauvais moments.

“Je tiens à remercier le Barça, mes coéquipiers car sans eux, cela ne serait pas possible. C’est un honneur pour moi d’obtenir ce prix que tout jeune joueur désire.”

Gavi succède à son coéquipier du Barça, Pedri, vainqueur l’an dernier. Lundi, le joueur de 18 ans a également reçu le Trophée Kopa lors de la cérémonie du Ballon d’Or.

Gavi a fait irruption dans l’équipe première du Barça en juillet 2021. Il a fait 47 apparitions, marquant deux buts pour le club catalan dans toutes les compétitions la saison dernière.

Gavi a fait 61 apparitions pour Barcelone et compte 12 sélections pour l’Espagne. Photo par Eric Alonso/Getty Images

Il a été convoqué dans l’équipe nationale d’Espagne et est devenu le plus jeune joueur à représenter La Roja à 17 ans et 62 jours et le le plus jeune joueur à avoir marqué pour eux à 17 ans et 304 jours.

Gavi a depuis remporté 12 sélections pour l’Espagne et est un habitué du club et du pays à l’approche de la Coupe du monde le mois prochain.

Il a récemment signé un nouveau contrat avec le Barça qui le maintiendra au club jusqu’en juin 2026.

Lionel Messi, Kylian Mbappe et Erling Haaland font partie des précédents lauréats du prix Golden Boy.

Tuttosport a également nommé Karim Benzema et Alexia Putellas, vainqueurs du Ballon d’Or 2022, comme joueurs d’or dans les catégories masculine et féminine.