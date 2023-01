Gavi a inspiré Barcelone surclassant le Real Madrid 3-1 pour remporter la Super Coupe d’Espagne

La sécheresse du titre de Barcelone avec l’entraîneur Xavi – et sans Lionel Messi – est enfin terminée.

Barcelone a battu le Real Madrid 3-1 dimanche pour remporter la Super Coupe d’Espagne à Riyad, en Arabie saoudite, et donner à ses fans des raisons de célébrer à nouveau après un processus de refonte qui a commencé après le départ de Messi pour le Paris Saint-Germain et l’arrivée de l’ancien joueur Xavi comme entraîneur en 2021.

“Nous avons traversé des années difficiles, avec des difficultés financières, le départ de Messi”, a déclaré Xavi. “Ce n’était pas facile de ramener une dynamique positive. Cela nous aidera à nous calmer. Nous travaillons dur depuis le début malgré toutes les critiques, et nous devons continuer à travailler.”

Barcelone n’avait pas soulevé de trophée depuis la Copa del Rey 2021 sous l’ancien entraîneur Ronald Koeman. C’était le 35e et dernier titre de Messi avec Barcelone avant de partir au milieu des difficultés financières du club.

Robert Lewandowski, Gavi et Pedri ont marqué un but chacun en finale au stade King Fahd pour donner à Barcelone son premier trophée de Super Coupe depuis 2018 – et son 14e au total – et le premier depuis que le tournoi a commencé à se jouer dans un format Final Four en 2020 en un accord lucratif pour la fédération espagnole de football.

Gavi a ouvert le score à la 33e minute à bout portant après une passe de Lewandowski, qui a doublé la mise après une passe décisive de Gavi dans une échappée juste avant la fin de la première mi-temps. Gavi a également mis en place le but à bout portant de Pedri dans une autre échappée à la 69e.

Karim Benzema a marqué pour Madrid tard dans le temps additionnel.

“Nous savions que nous ne pouvions pas manquer cette opportunité”, a déclaré le capitaine de Barcelone Sergio Busquets. pour les titres.

“Il est clair qu’au Barça, il faut toujours gagner”, a déclaré Busquets. “Nous savions que ce serait comme ça après l’arrivée de Xavi, et maintenant nous avons enfin pu le faire.”

Madrid tentait de remporter son deuxième titre consécutif de Super Coupe en Arabie saoudite et d’égaler le record de Barcelone de 13 trophées de Super Coupe.

“C’est une défaite difficile et nous devons en tirer des leçons”, a déclaré l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti. “Nous allons nous améliorer et rebondir.”

Madrid a éliminé Barcelone en demi-finale la saison dernière, mais les puissances espagnoles ne s’étaient jamais rencontrées en finale de la compétition remaniée.

Les deux équipes ont eu besoin de tirs au but pour devancer leurs adversaires en demi-finale. Madrid a battu Valence et Barcelone a battu le Real Betis.

Madrid a battu Barcelone 3-1 à domicile lors du premier “clásico” de la saison au stade Santiago Bernabéu en championnat d’Espagne en octobre. Il traîne Barcelone de trois points en championnat cette saison.

La Super Coupe se jouait autrefois entre le champion de la ligue espagnole et le vainqueur de la Copa del Rey. Désormais, les finalistes des deux compétitions participent également. Madrid a joué en tant que champion de la ligue et Barcelone en tant que finaliste de la ligue. Le Betis a remporté le titre de Copa contre Valence la saison dernière.

Le contrat actuel pour jouer la Super Coupe en Arabie saoudite court jusqu’à la saison 2024-25 malgré les critiques sur le bilan du pays en matière de droits humains.

