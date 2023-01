Gavi, 18 ans, et Barcelone écrasent le Real Madrid en Supercopa

Barcelone a battu le Real Madrid 3-1 lors de la finale de la Supercoupe d’Espagne dimanche pour remporter le premier trophée des 14 mois de l’entraîneur Xavi Hernandez.

Le milieu de terrain Gavi a ouvert le score à la 33e minute au stade international King Fahd de Riyad, en Arabie saoudite, en convertissant la passe de Robert Lewandowski, puis il a croisé pour Lewandowski pour porter le score à 2-0 avant la mi-temps.

Gavi a décroché une autre passe décisive à la 69e minute, cette fois pour Pedri, pour remporter une victoire complète en le classique pour le Barça avant que Karim Benzema ne retire un but tardif pour Madrid.

Voici Alex Kirkland sur le Real Madrid et Sam Marsden sur Barcelone avec réaction et analyse de la finale.

Réaction rapide

1. Le premier trophée de Xavi donne à Barcelone quelque chose sur quoi s’appuyer

Barcelone se méfiera de prétendre qu’ils sont de retour après avoir fait cela après le 4-0 de la saison dernière Classique gagner en Liga, pour continuer à trébucher – mais la manière de la victoire retentissante de dimanche et le goût de l’argenterie pourraient s’avérer un point clé dans le mandat du manager Xavi Hernandez si un succès durable doit suivre.

Avril aurait marqué deux ans depuis le dernier trophée du Barca, la Copa del Rey sous l’ancien entraîneur Ronald Koeman en 2021. Depuis sa prise en charge, Xavi a vu son équipe abandonner à deux reprises la Ligue des champions lors des phases de groupes et a raté la Supercopa, la Copa del Rey et la Ligue Europa la saison dernière.

L’entraîneur a parlé cette semaine de l’importance de remporter le trophée – le premier depuis son retour au club il y a 14 mois – comme plate-forme sur laquelle s’appuyer. En fin de compte, cependant, c’est la performance de dimanche – plus que le trophée lui-même – qui fera croire aux supporters que le Barça peut à nouveau rivaliser avec les meilleures équipes européennes.

Ils étaient largement meilleurs que le Real Madrid, le champion d’Europe en titre ici. Lewandowski aurait pu marquer avant Gavi et Ousmane Dembele aurait pu tuer le match avec le troisième but avant Pedri. La décision de Xavi de choisir quatre milieux de terrain au lieu de trois attaquants a porté ses fruits, tout comme le choix du jeune Alejandro Balde à l’arrière gauche sur Jordi Alba et Marcos Alonso.

Le Barça a envahi tout Madrid, les a forcés à faire des erreurs et a profité de leurs chances tout en restant fidèle à leur style. Ils sont encore en construction — attention aux fausses aurores — mais ce trophée, leur première Supercopa depuis 2018, s’est avéré nécessaire pour Xavi, le club et les jeunes joueurs qui n’ont pas toujours eu le sourire aux lèvres depuis leur entrée dans le club. première équipe.

2. La défaite exacerbe les craintes d’un marasme à la mi-saison à Madrid

Le Real Madrid n’a pas seulement perdu cette finale – même si pour ce club, perdre n’importe quel type de finale est déjà assez grave. Ils ont été totalement dominés par Barcelone du début à la fin, luttant pour créer des occasions en attaque et n’offrant aucune sorte de solidité défensive à l’arrière. Maintenant, l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, est confronté à de sérieuses questions sur la direction que prend cette équipe et sur ce à quoi elle peut aspirer cette saison.

La performance du gardien Thibaut Courtois mise à part, ce fut un match sans points positifs pour Madrid. Les joueurs seniors n’ont pas pu s’imposer lorsque les choses se sont corsées et les jeunes semblaient perdus, chassant les ombres face aux passes et aux mouvements du Barça. Eduardo Camavinga a dû subir un autre remplacement embarrassant à la mi-temps, alors qu’il était également notable qu’au fur et à mesure du match, ce sont Luka Modric, Toni Kroos et Dani Carvajal – tous des vétérans vainqueurs – qui ont été remplacés.

Le milieu de terrain du Real Madrid Luka Modric est découragé tandis que les joueurs de Barcelone célèbrent après le but de Robert Lewandowski, aidé par Gavi. Giuseppe Cacace/AFP via Getty Images

Oui, il y a des facteurs atténuants. L’équipe est clairement aux prises avec une gueule de bois de la Coupe du monde, et cela allait toujours être une période difficile. Mais la réalité est qu’avec la Supercopa perdue, ils retourneront en Espagne pour retrouver Barcelone en tête de la Liga également, et avec un match nul difficile en Copa del Rey les 16 derniers à Villarreal – qui les a battus en championnat la semaine dernière – – suivant sur le calendrier.

C’est la compétition la moins importante que Madrid disputera cette saison, mais cela ne veut pas dire que la défaite pique moins.

3. Bienvenue au spectacle Gavi alors que le jeune homme de 18 ans prend la relève

C’était la première finale de Gavi pour l’équipe senior de Barcelone. S’il était nerveux, il ne le montrait pas.

Sélectionné à la place d’un troisième attaquant, le milieu de terrain était théoriquement l’attaquant gauche de son équipe. En réalité, il était partout, mais c’est de la gauche qu’il a fait son meilleur travail.

Après avoir ouvert le score avec une finition bien prise sur son pied gauche plus faible, il est devenu fournisseur pour marquer les deux prochains buts pour ses coéquipiers Lewandowski et Pedri.

Gavi célèbre à Riyad, en Arabie saoudite, après avoir marqué le premier but de Barcelone en Supercopa dimanche contre le Real Madrid. EPA/STR

Compte tenu de la maturité avec laquelle il joue – ainsi que du courage et de la détermination – il est facile d’oublier qu’il n’a que 18 ans. Son but en première mi-temps a fait de lui le troisième plus jeune buteur de l’histoire. Classiqueaprès son coéquipier du Barca Ansu Fati et la légende madrilène Raul.

Avec trois contributions de but dans le jeu, le défi de l’entraîneur Xavi sera désormais de continuer à livrer ces chiffres sur une base hebdomadaire. Son but à Riyad était son premier depuis mars 2022.

4. Courtois ne peut pas continuer à cacher les problèmes défensifs de Madrid

Il n’est pas surprenant de voir le gardien Thibaut Courtois effectuer des arrêts miracles pour garder cette équipe du Real Madrid dans les matchs. Le point culminant de dimanche a été un arrêt à la 13e minute sur Lewandowski avec Courtois descendant d’une manière ou d’une autre à sa droite pour faire basculer son tir sur le poteau avec une main forte. Il y avait plus à venir: un arrêt à la 51e minute de Dembele et un autre de Lewandowski trois minutes plus tard sous un angle étroit.

jouer 0:34 Courtois nie Lewandowski avec un arrêt impressionnant Robert Lewandowski décoche un tir de l’extérieur de la surface, mais Thibaut Courtois le nie avec un bel arrêt.

Mais même Courtois n’a pas pu gagner cette Supercopa seul. Une fois de plus, la défense de Madrid ici – en tant qu’unité, autant que les quatre défenseurs eux-mêmes – était partout. Antonio Rudiger était le coupable du premier but de Gavi, donnant le ballon et ne réagissant pas au danger. Pour le troisième but du Barca par Pedri, c’est le remplaçant Dani Ceballos qui a causé des problèmes à Madrid, Eder Militao jouant son rôle.

Autant la défense est fautive, autant le milieu de terrain est peut-être le vrai problème. L’absence d’Aurélien Tchouameni sur blessure se fait davantage sentir à chaque match. Kroos ne peut pas ou ne veut pas faire le même travail, Modric était pauvre ici à côté de lui, et le pauvre Camavinga doit être fatigué d’être transporté tôt si souvent. Les attaquants Benzema et Vinicius Junior semblent également déconnectés du reste de l’équipe lorsqu’ils sont hors de possession.

Ancelotti a beaucoup de travail à faire sur le terrain d’entraînement, mais avec un calendrier aussi chargé à cette période de l’année, il reste peu de temps pour le faire.

Meilleurs et pires interprètes

BEST, Real Madrid : Thibaut Courtois, gardien

Il a gardé le score respectable avec un certain nombre d’arrêts, le choix d’entre eux étant son arrêt du bout des doigts de Lewandowski en première mi-temps.

PIRE, Real Madrid : Dani Carvajal, défenseur

N’importe quelle défense aurait pu être distinguée, mais Carvajal a eu du mal contre Gavi, ce que Madrid a payé cher.

BEST, Barcelone : Gavi, attaquant

L’adolescent ne s’est pas arrêté. S’il ne mordait pas les talons de Carvajal, il mettait le ballon au fond des filets ou offrait des occasions à ses coéquipiers.

PIRE, Barcelone : Jules Kounde, défenseur

Injuste d’en choisir un seul un jour où Barcelone dominait si bien, mais peut-être que Koundé aura le sentiment qu’il aurait pu être plus impliqué. Il aime plus être sur le ballon mais, avec Sergio Busquets et Frenkie De Jong devant lui, ce n’était pas possible. Il n’a pas fait grand-chose de mal défensivement, bien qu’il soit ennuyé d’avoir raté une feuille blanche en raison du but tardif de Benzema.

Faits saillants et moments marquants

Gavi, la sensation de 18 ans, a donné l’avantage à Barcelone à la 33e minute.

Le Real Madrid a tenté de jouer à l’arrière, mais le milieu de terrain défensif de Barcelone, Sergio Busquets, est intervenu, remportant le ballon et mettant Barcelone dans la direction opposée. Une dernière passe de Robert Lewandowski a trouvé Gavi, qui était composé alors que le gardien de but Thibaut Courtois le chargeait.

Lewandowski semblait impatient d’inscrire son propre nom sur la feuille de match alors qu’il doublait l’avance de Barcelone à la 45e minute. L’assistance est venue de – qui d’autre ? — Gavi, qui a renvoyé la faveur de ce premier but.

Barcelone a facilement cassé la presse du milieu de terrain du Real Madrid, et il n’a fallu que quelques secondes pour qu’elle se transforme en but de Lewandowski.

Pedri, l’autre jeune de Barcelone à 20 ans, a fait 3-0 à la 69e minute.

Le but était sympa.

Karim Benzema en a retiré un pour le Real Madrid à la 93e minute, mais personne n’a célébré parce que le match était déjà terminé à ce moment-là, et cela s’est avéré être la dernière action avant le coup de sifflet final.

Après le match : Ce que les managers et les joueurs ont dit

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, sur la question de savoir si cela équivalait à une humiliation : “(Dire) ‘humiliation sportive’ serait un manque de respect. Nous avons perdu un match contre Barcelone, tout comme nous les avons battus en championnat. Ils ont mieux joué et méritaient de gagner, c’est tout.”

Ancelotti sur le fait qu’il s’agit d’une défaite difficile : “Oui, c’est vrai que ce n’est pas un bon moment pour l’équipe. Il faut s’accrocher, cette équipe a la qualité pour revenir et être compétitive dans toutes les compétitions. Nous souffrons parce que Madrid gagne généralement les finales et nous perdu, mais il reste beaucoup de saison… Je ne suis pas du genre à parler d’humiliation, c’est trop, dans le sport parfois tu gagnes et parfois ils te battent.” […] “Ce n’est pas un moment critique. C’est un moment difficile, comme cela arrive pendant la saison. Vous avez généralement des moments difficiles, et nous devons y remédier rapidement avec engagement et attitude, comme toujours.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Gavi est devenu le troisième plus jeune buteur d’une Le classique après Ansu Fati et Raúl. Le but de Gavi était son premier depuis le 6 février 2022.

Robert Lewandowski compte désormais huit buts marqués lors de ses huit derniers matches de super coupe (six avec le Bayern Munich, deux avec Barcelone).

Avec ses débuts, le milieu de terrain de Barcelone Sergio Busquets a égalé Sergio Ramos et Lionel Messi pour le plus Classiques joué tous les temps (45).

Karim Benzema avait maintenant marqué dans un record de six matchs consécutifs de Supercopa, brisant la séquence de Messi.

Suivant

Real Madrid: Los Blancos embarquez pour une autre compétition de coupe, la Copa del Rey espagnole à Villarreal, le jeudi 19 janvier à 15 h HE (regarder en direct sur ESPN +). Ensuite, le Real Madrid reprendra le jeu en Liga lors de sa visite à Bilbao et affrontera l’Athletic Club le dimanche 22 janvier à 15 heures (regarder en direct sur ESPN +).

Barcelone: Les Blaugrana poursuivront également leur poursuite en coupe dans la Copa del Rey espagnole lors de leur visite à Ceuta le jeudi 19 janvier à 14 heures (regarder en direct sur ESPN +). Ensuite, ils reprennent avec l’action de LaLiga lorsqu’ils accueillent Getafe le dimanche 22 janvier à 12 h 30 HE (regarder en direct sur ESPN +).