Gautham Karthik-Manjima Mohan officialisent leur relation et déposent des photos romantiques

Gautham Karthik et Manjima Mohan, lundi, se sont rendus sur Instagram et ont officialisé leur relation. Tout en annonçant la nouvelle avec les fans, ils ont partagé des photos romantiques et écrit une note adorable.

Karthik a écrit: “Que se passe-t-il lorsque la bonne personne entre dans votre vie? La plupart des gens diraient que vous seriez rempli d’amour au moment où vous posez vos yeux sur eux, votre estomac aura l’impression qu’il y a des papillons qui volent à l’intérieur de votre cœur chanterait pour la joie etc…etc… @manjimamohan , notre voyage a été différent à coup sûr, lol. Nous avons commencé par toujours nous faire des blagues, toujours nous chamailler et nous disputer sur les choses les plus stupides. Même nos amis ne pouvaient pas supporter nos arguments.





Il a ajouté: “Mais je ne savais pas que vous créiez un lien, un beau lien entre nous. J’ai d’abord décidé de nommer ce lien « amitié ». Mais c’était plus fort que ça… Vous avez continué à le faire grandir… Je l’ai nommé “meilleurs amis”. Mais il est devenu plus fort que ça aussi… Vous avez continué à le nourrir quotidiennement… au jour le jour. Tu M’as rendu de jour en jour plus fort et plus fort que je n’aurais jamais cru pouvoir l’être.

Il a ajouté: “Tu es resté à mes côtés quand j’étais au pire, sans jamais perdre confiance en qui je pouvais être. Tu me fais toujours avancer dans la vie, ne me laisse jamais abandonner, reste toujours positif pour moi, ne me laisse jamais douter de moi ou de ma valeur personnelle. J’ai maintenant une paix dans mon cœur que je n’avais jamais ressentie auparavant, et tout cela grâce à ce que vous avez nourri dans ma vie. Je ne crois pas que même le mot « Amour » soit suffisant pour décrire le lien que vous avez créé pour nous. Je sais qu’avec toi à mes côtés, je peux faire face à tout ce que la vie peut me lancer.

“Je suis extrêmement reconnaissant que vous ayez choisi de partager ce lien spécial avec moi mon amour. Maintenant, laissez-moi faire ma part en m’assurant de gagner votre amour chaque jour et de nourrir et développer ce lien jusqu’à la toute fin ! Je t’aime de tout mon coeur ! J’ai hâte que nous commencions notre voyage ensemble comme un seul !” a-t-il conclu.

Tandis que Manjima écrivait : « Il y a trois ans, alors que j’étais complètement perdu, tu es entré dans ma vie comme un ange gardien. Tu as changé ma perspective sur la vie et tu m’as aidé à réaliser à quel point je suis béni !! Chaque fois que j’ai l’impression d’être complètement en désordre, tu me relèves. Tu m’as appris à accepter mes défauts et à être moi-même plus souvent. Et la meilleure chose que j’aime chez toi, c’est à quel point tu m’aimes pour qui je suis ! Tu es et tu seras toujours mon tout préféré.