Gautami Kapoor sur la lutte contre les émotions alors que sa fille part aux États-Unis ! Détails à l’intérieur | Hindi Movie News

Gautami Kapoor avec sa fille Sia

C’est une période chargée d’émotions pour Gautami Kapoor dont la fille Sia est partie aux États-Unis ce mois-ci. L’actrice, qui était un visage populaire de la télévision, a pris un congé sabbatique pour se concentrer sur ses enfants. Et c’est cette période de sa vie où elle retourne au travail et où sa fille s’est envolée à l’étranger pour poursuivre ses études.

En parlant de Sia, Gautami nous dit : « Elle vient d’avoir 18 ans. Elle s’est lancée dans Université de New York (Université de New York).Je traverse une période de montagnes russes émotionnelles. Mon fils Aks a 15 ans. Il est en dixième année. Les enfants ont grandi et la réalité m’a rattrapé, mon Dieu ! Ils avancent tous dans la vie et Dieu merci, je travaille maintenant, sinon cette phase aurait été difficile à gérer.

Se souvenant de l’époque où elle quittait le travail pour se concentrer sur ses enfants, Gautami, qui est devenu un nom populaire avec des émissions comme Ghar Ek Mandir et Kyuni Saas Bhi Kabhi Bahu Thi « J’ai abandonné mon travail pour mes enfants, car ils avaient vraiment besoin de moi. Ram a toujours été très occupé et nous vivions dans une configuration familiale nucléaire. J’ai l’impression que c’est très difficile pour les enfants de rentrer à la maison dans une maison vide. Quand nous travaillions tous les deux, nous nous sommes rendu compte que les enfants en faisaient les frais. Nous avons réalisé que l’un de nous devait se mettre en retrait. J’ai dit à Ram que comme il se débrouillait très bien, je serais celle qui prendrait le congé sabbatique parce que je pouvais me le permettre. Aujourd’hui, quand je regarde en arrière, j’ai l’impression d’avoir consacré tellement de mon temps à mes enfants qu’il y aurait eu cet énorme vide si je n’avais pas commencé à travailler. Je ne saurais pas quoi faire. Toute la transition s’est déroulée de manière très agréable. » Sia étudie les sciences libérales à l’université de Ram. Parlant de ses projets académiques, Gautami, qui a été vue dans des émissions Web comme Special Ops, Gyaarah Gyaarah ces derniers temps, conclut en disant : « Elle pourrait changer plus tard car elle voulait faire de la médecine. Elle a été douée pour les études, notamment en politique internationale. Nous venons de dire à Sia que c’était son moment d’expérimenter. Elle a toujours été très, très concentrée sur ses études. Elle a toujours été l’une des meilleures élèves de son école. Elle est aussi une bonne écrivaine.