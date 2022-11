Gautam Vig qualifie Shiv Thakare de « tyran », dit Tina Datta, Shalin Bhanot a un « complexe de supériorité »

Gautam Vig, qui a été éliminé de l’émission de téléréalité controversée Bigg Boss 16, n’hésite pas à appeler un chat un chat. Dans une interview avec IANS, l’acteur de Saath Nibhaana Saathiya 2 appelé Shiv Thakare, qui a remporté la deuxième saison de Bigg Boss Marathi, un ” intimidateur ” et a même ajouté que Tina Datta et Shalin Bhanot ont un ” complexe de supériorité “.

Interrogé sur le joueur le plus sale de la maison Bigg Boss 16, Gautam a nommé Shiv et a déclaré: “Cela peut être Shiv Thakre parce qu’il connaît très bien le jeu. Lorsqu’il parle à quelqu’un ou provoque d’autres concurrents, il devient personnel, ce qui n’est pas le cas. éthique.” Compte tenu des bouffonneries de Shiv à la Chambre, le traiterait-il d’intimidateur ? “Oui, bien sûr, c’est un tyran. Il a seulement provoqué Archana Gautam pour qu’il atteigne ce stade et il savait que c’était un sujet très sensible et a joué dessus”, a-t-il ajouté en faisant référence au combat massif de Shiv-Archana.

Gautam est très clair qu’il ne veut pas rencontrer Shalin Bhanot dans le monde réel. “Le candidat avec lequel je ne veux pas entrer en contact avec le monde extérieur est Shalin Bhanot”, a déclaré l’acteur en s’adressant à l’agence. Gautam, Shalin et Tina avaient commencé comme amis. Cependant, plus tard, ils ont été vus entrer dans de vilains guêtres.

Avec l’utilisation de mots tels que « aukaat » et « Je suis une marque » comme changement de main, Gautam a-t-il le sentiment d’avoir un complexe de supériorité ? “Oui, Shalin et Tina ont un complexe de supériorité. Shalin est toujours en compétition avec moi et c’est pourquoi il a commencé avec Tina parce que Soundarya et moi avions de bonnes réponses. Ainsi, Shalin et Tina sont compétitives et ont un complexe de supériorité”, a-t-il déclaré.

Maintenant que son jeu est terminé, Gautam a également parlé de la relation que Tina et Shalin partagent, ce qui, selon lui, est une stratégie de relations publiques pour rester dans la série. “C’est à 100% pour les caméras. Une stratégie de relations publiques. Ils pensent qu’ils seront dans les trois premiers mais ils n’y arriveront pas”, a-t-il conclu.