Gautam Vig nomme Tina Datta, Shalin Bhanot dit “Image abhi baaki hai”

Abdu Rozik, Archana Gautam, Shiv Thakare, Tina Datta, Gautam Vig, Shalin Bhanot, Sajid Khan et MC Stan font les gros titres depuis qu’ils sont entrés dans la maison controversée de Bigg Boss 16.

Le jour 9, Gautam Vig est devenu le nouveau capitaine de la maison après avoir vaincu Shiv Thakare. Maintenant, dans la nouvelle vidéo promotionnelle partagée par la page officielle de Colors TV, Gautam peut être vu en train de nommer sa propre amie Tina Datta. Tina a été choquée après que Gautam ait décidé de la nommer. Shalin Bhanot a également réagi et a dit “Image abhi baaki hai”.

Regarder la vidéo:







L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit: «Gautam Gautam Gautam plus de pouvoir pour vous, s’il vous plaît, jouez comme ça, vous avez une qualité de finaliste en vous et vous pouvez jouer à ce jeu très fortement si vous jouez réellement comme ça et restez à l’écart de Shalin, Tina et Nimrat. La deuxième personne a commenté: “Très bonne décision, mon frère Goutam.” La troisième personne a commenté: “Tina ka excès de confiance salut usko giraigi Deboleena max pro vaii.” La quatrième personne a dit : « Shalin Sajid khan ke agression se darr gya. Je pense que vous purane seasons mai sidharth asim ki fight..dolly bindra, ezaz khan inka sbka agression nhi dekh ke aya hai.

La cinquième personne a écrit: “Ghar se Tina ko nikal do dekhna aadhe problème résoudre ho jayenge aur aise bol rahi mujhe nikal nahi paaoge kyun didi ab kiske kaan bharoge ???” La sixième personne a commenté: “Wooooo Gautam banda bolta ni to kya smjta ni h kya kbhi se Tina khel rhi h inke sath ekdm shi kiya pleine puissance h patron.”

Pendant ce temps, Archana Gautam, Shiv Thakare et Shalin Bhanot se sont disputés lors de la tâche de capitaine le jour 9. Shiv Thakare et Gautam Vig étaient en compétition pour devenir le nouveau capitaine de la maison.

Archana soutenait Shiv, par conséquent, elle arrêtait Shalin pour mettre du poids dans le conteneur de l’acteur. Pendant ce temps, Shalin, qui soutenait Gautam, a involontairement poussé Archana pendant la tâche. Après cet incident, tous les concurrents de Bigg Boss ont commencé à se battre les uns contre les autres à l’intérieur de la maison. Leur combat est désormais le nouveau matériau des mèmes pour les utilisateurs des médias sociaux.