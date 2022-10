Gautam Vig critique Shalin Bhanot pour avoir embrassé Soundarya Sharma

Aperçu de Bigg Boss 16 jour 12 : Deux amis proches, Shalin Bhanot et Gautam Vig, se disputent à propos de Soundarya Sharma. Selon la vidéo partagée par Colors. Shalin embrasse Soundarya et cela irrite Gautam. Vig confronte Bhanot pour l’avoir embrassée et l’appelle même bon marché.

Shalin se défend en disant que Soundarya l’a embrassé en premier. Après l’avoir entendu, Gautam l’avertit en disant “Ab door rehna”. Shalin trouve la réaction de Gautam désagréable. Mais plus que Bhanot, Soundarya a du mal à digérer sa réaction. Plus tard, Soundarya rencontre Gautam et lui demande de ne pas être aussi possessif pour lui. Sharma lui dit franchement d’arrêter de se comporter comme s’ils sortaient ensemble. Soundarya claque même Gautam en disant “Pati hai kya mera”

Voir la vidéo







Le baiser de Shalin irrite même sa “bonne amie” Tina Datta. L’actrice avoue son sentiment sur le geste de Bhanot à Soundarya, et dit ” Mera agar petit ami aisa karega … toh je ne tolérerai pas “, et Shalin se sent coupable de ses actions.

Hier, Shaleen Bhanot a déclaré qu’il aimait Tina Datta. Tout en parlant à Tina Datta et en lui racontant ses sentiments, l’acteur a un peu parlé de sa vie personnelle.

Shalin est venue voir Tina et lui a dit : « Merci d’avoir fait mon lit. Je voulais juste vous dire que je remarque. Je vous le dis sincèrement. Tina a répondu: “comment puis-je te faire confiance.” Shalin a déclaré: «Cela se produira à l’extérieur de la maison de Bigg Boss. Je vous le dis juste, même si ce n’est pas l’endroit où vous pouvez vous donner à 100 %. Je te promets une chose, je ne te ferai pas de mal. Tina a répondu: “C’est ce dont j’ai peur.” Shalin lui a dit : « être un garçon est un problème ». Tina a demandé “pourquoi”. Shalin a déclaré: “Si quelque chose ne va pas, c’est toujours la faute du garçon.” Tina a dit: «Je sais ce que vous voulez dire, le problème est que je la connais (Daljeet Kaur, l’ex-femme de Shalin). Nous ne sommes pas amis, mais oui nous nous connaissons.