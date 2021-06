Gautam Kitchlu laisse tomber des photos adorées avec la fille d’anniversaire Kajal Aggarwal

Kajal Aggarwal fête son anniversaire le 19 juin et a eu 36 ans cette année. C’est le premier anniversaire de l’acteur après s’être marié avec Gautam Kitchlu en 2020. À l’occasion de la même chose, son mari entrepreneur est allé sur sa page Instagram et a partagé une courte et douce vidéo remplie de leurs moments aimés. Le début de la vidéo contient un message qui se lit comme « 30 images qui résument plus de 300 000 souvenirs heureux ».

Tout en partageant la vidéo, Gautam a écrit un message sincère pour Kajal déclarant: « L’amour consiste probablement à partager ce pop-corn. Ou à abandonner votre « temps pour moi » afin que vous puissiez avoir plus de temps pour nous. Il s’agit d’être un oreiller lors de longs voyages. . Ou accepter de regarder la même émission à la télé. L’amour est enthousiasmé par la crème glacée quand vous voulez plutôt un chocolat chaud. Il s’agit de se réveiller juste pour regarder le lever du soleil alors que tout ce que vous vouliez faire était de dormir jusqu’à midi. «

Il a en outre écrit: « L’amour, c’est… de déclarer mes sentiments dans un message comme celui-ci de temps en temps. »

Kitchlu a conclu en écrivant: « PS – Je ne me plains pas du dernier film que nous avons regardé OU de la crème glacée OU du lever du soleil. #loveisbeautiful. »

Kajal a laissé un joli commentaire sur le message de Gautam pour elle, qui se lit comme suit : « Merci, mari ! Haha, j’adore ces déclarations publiques. A bientôt chez moi. »

Kajal et Gautam se sont mariés à Mumbai le 30 octobre 2020, en présence de leurs familles immédiates.