Gautam Gulati ne pouvait pas croire quand Salman Khan a demandé s’il jouerait un rôle négatif | Nouvelles des gens

Mumbai: L’acteur Gautam Gulati, qui joue un méchant dans la vedette de Salman Khan « Radhe », dit qu’il a mis le personnage en sac sur la recommandation de la superstar.

L’acteur affirme avoir rencontré Salman, qui a exprimé le désir de travailler avec lui, et a reçu un appel de l’équipe du film le lendemain.

« Cela n’aurait pas été possible si Salman monsieur n’était pas là. Nous nous sommes rencontrés au hasard et il m’a serré dans ses bras et il a pensé que nous devrions travailler ensemble, il m’a demandé si je jouerais un rôle négatif. Je ne pouvais pas le croire. Je lui ai dit que tous mes héros préférés sont les héros négatifs et le lendemain, son équipe m’a appelé et c’était fait », dit-il.

Il ajoute que le travail sur son personnage a commencé peu de temps après.

«Mes vêtements, mon look, mon entraînement, tout a commencé … la coiffure a été changée et le tournage a commencé. Je n’oublierai jamais cela. Il a toujours été très utile. C’est incroyable quand une mégastar de haut niveau est là pour m’aider et croit en moi, « Dit Gautam.

L’acteur a joué le rôle de Girgit dans le film sorti récemment.