Gautam Gulati dit que son tatouage, sa coupe de cheveux dans «Radhe» ont été conceptualisés par Salman Khan | Nouvelles des gens

Mumbai: L’acteur Gautam Gulati, qui joue le rôle de Girgit dans le film « Radhe: Your Most Wanted Bhai », rappelle comment l’acteur principal du film, Salman Khan, s’est particulièrement intéressé au choix de son look.

Gautam ajoute qu’il a regardé des émissions sur OTT pour s’assurer de bien comprendre les nuances de son personnage.

«J’ai regardé plusieurs émissions sur les plates-formes OTT juste pour évaluer comment clouer les nuances des personnages négatifs, du regard aux expressions et plus encore. Ensuite, j’ai ajouté mes propres nuances à Girgit avec la conviction de Salman monsieur et c’est ainsi que le personnage était mis à la vie », dit-il.

L’acteur ajoute qu’il s’est également beaucoup entraîné pour les scènes d’action.

«Le tatouage et la coupe de cheveux ont également été conceptualisés et décidés par Salman monsieur, et je suis heureux que nous l’ayons suivi jusqu’au T. Les scènes d’action ont nécessité beaucoup d’entraînement, parfois du matin au soir», dit-il.

Le film est sorti récemment sur une plate-forme numérique à la carte en Inde.