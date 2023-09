Gautam Gambhir pose avec le « roi de cœur » Shah Rukh Khan, dit « tant de choses à apprendre de vous », les fans adorent les « retrouvailles du KKR »

On peut voir Gautam Gambir posant avec Shah Rukh Khan sur la photo qui devient désormais virale sur les réseaux sociaux.

Jeudi, Gautam Gambhir s’est rendu sur Twitter et a partagé une photo avec Shah Rukh Khan qui profite du succès de Jawan. Partageant la photo, il a écrit un billet pour lui et l’a appelé le « roi de cœur ».

On peut voir Gautam Gambir posant avec Shah Rukh Khan sur la photo qui devient désormais virale sur les réseaux sociaux. Partageant la photo, il a écrit : « Il n’est pas seulement le roi de Bollywood mais le roi de cœur. Chaque fois que nous nous rencontrons, j’y retourne avec un amour et un respect infinis. Tant de choses à apprendre de toi. Tout simplement le meilleur SRK @iamsrk.

Regarde:

Il n’est pas seulement le roi de Bollywood mais le roi de cœur. Chaque fois que nous nous rencontrons, j’y retourne avec un amour et un respect sans fin. Tant de choses à apprendre de toi. Tout simplement le meilleur SRK @iamsrk pic.twitter.com/VcMV1QahUq – Gautam Gambhir (@GautamGambhir) 21 septembre 2023

Les fans ont réagi aux retrouvailles, l’un d’eux a écrit : « À vrai dire, @iamsrk n’est pas seulement la superstar de Bollywood mais peut aussi être appelé le roi de nos cœurs. Cela nous rend fiers de le rencontrer et d’apprendre de lui. Le meilleur Shahrukh Khan !

Le deuxième a dit : « Gauti de retour au KKR ? Le troisième a déclaré: « Ça a l’air bien. Le roi Khan dirige le cinéma indien. » Le quatrième a dit : « Allons-nous revoir cette paire pour KKR. » La cinquième personne a dit : « S’il vous plaît, revenez à KKR ». Une autre personne a commenté : « C’est tellement bon de vous voir tous les deux dans le même cadre. »

Pendant ce temps, le jour propice de Ganesh Chaturthi, Shah Rukh Khan a accueilli Lord Ganesha chez lui, Mannat. L’acteur a partagé la photo de son idole Lord Ganesha sur son Instagram et a souhaité du bonheur, une bonne santé et beaucoup de Modak aux fans.





Sur Instagram, SRK a partagé une photo de l’idole du Seigneur Ganesha et a écrit : « Bienvenue à la maison Ganpati Bappa Ji. Je vous souhaite, à vous et à votre famille, une merveilleuse journée en l’honneur du Seigneur Ganesha. Que le Seigneur Ganesha nous bénisse tous avec bonheur, sagesse, bonne santé et beaucoup. de Modak pour manger. »

Côté travail, après Pathaan et Jawan, Shah Rukh Khan aura Dunki de Rajkumar Hirani comme troisième sortie de l’année. Le film sortira en salles à Noël 2023.