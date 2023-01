Gautam Adani réduit de 10 à 15 % la plus grande vente d’actions de suivi en Inde

Le produit phare de Gautam Adani offre aux investisseurs des remises de 10 à 15% sur la plus grande vente d’actions de suivi en Inde alors que le milliardaire tente de séduire un plus large éventail de bailleurs de fonds.

Adani Enterprises Ltd. cherche à lever 2,5 milliards de dollars en vendant des actions dans une fourchette de prix de Rs 3 112 à Rs 3 276 pièce, selon un dépôt d’échange mercredi. Bloomberg News a rapporté plus tôt que les grands investisseurs obtiendraient une concession de 10% sur le prix actuel du marché tandis que les investisseurs particuliers paieraient encore moins pour acheter une entreprise dont la valeur marchande a presque doublé au cours de la dernière année.

Environ la moitié de l’argent ira à l’expansion de l’aéroport d’Adani et des projets d’énergie renouvelable, tandis que quelque 42 milliards de roupies – un peu moins d’un quart du montant levé – seront utilisées pour réduire la dette, a indiqué la société dans son prospectus déposé plus tôt mercredi. Les investisseurs principaux peuvent soumissionner le 25 janvier et le reste du 27 janvier au 31 janvier.

Dans un mouvement rare pour une vente de suivi, l’homme le plus riche d’Asie permettra aux investisseurs de payer leurs achats par tranches. Les soumissionnaires devront payer 50 % du prix de l’offre en paiement initial, suivi d’un ou deux versements de la somme restante. Les investisseurs particuliers bénéficieraient d’une remise de 64 roupies par action.

La vente massive d’actions aiderait M. Adani à atteindre plusieurs objectifs. Élargir sa base d’investisseurs repousserait les allégations selon lesquelles son empire comprend principalement des actions peu négociées ; le remboursement de la dette répond aux préoccupations concernant le surendettement ; et gagner des investisseurs familiaux cimenterait l’héritage de M. Adani en tant que créateur de richesse dans un pays où les inégalités de revenus se creusent.

Les actions d’Adani Enterprises ont bondi de 95% au cours de la dernière année pour atteindre 3 596,7 roupies. L’action se négocie à une valorisation de plus de 141 fois ses bénéfices à terme sur un an. En comparaison, Reliance Industries Ltd. – la plus grande entreprise indienne en valeur marchande – est à environ 20 fois, selon les données compilées par Bloomberg.

“Nous avons fait du capital stratégique. Le prochain capital est le capital patient”, avait déclaré le directeur financier Jugeshinder Singh dans une interview en novembre. “Les investisseurs indiens maman et pop investissent pour leurs enfants et petits-enfants.”

Avis de non-responsabilité : New Delhi Television est une filiale d’AMG Media Networks Limited, une société du groupe Adani.