Gautam Adani n’est plus la personne la plus riche d’Asie après avoir perdu plus de 50 milliards de dollars

Gautam Adani (Amit Dave/Reuters)

Gautam Adani n’est plus la personne la plus riche d’Asie, après être tombé à la 15e place sur la liste des milliardaires de Forbes.

L’industriel indien a perdu plus de 50 milliards de dollars alors que les actions du groupe Adani poursuivent une vente massive d’une semaine.

Un vendeur à découvert a allégué que le conglomérat d’Adani était impliqué dans la fraude et la manipulation du marché.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

L’industriel indien Gautam Adani n’est plus la personne la plus riche d’Asie alors que la déroute des actions de son conglomérat s’est intensifiée, après une bombe rapport par le vendeur à découvert Hindenburg Research.

Il a maintenant une valeur nette estimée à 74,7 milliards de dollars et se classe comme la 15e personne la plus riche du monde sur La liste des milliardaires de Forbes, qui met à jour la valeur des avoirs publics des personnes les plus riches en temps réel lorsque leurs marchés boursiers sont ouverts. Il a été dépassé par Mukesh Ambani, le président de Reliance Industries qui vaut 83,7 milliards de dollars et se classe 9e sur la liste.

Adani s’était classé 3e sur la liste de Forbes pas plus tard qu’au début de la semaine dernière, avant que Hindenburg n’accuse le conglomérat d’avoir “fait la plus grande escroquerie de l’histoire de l’entreprise” en se livrant à des manipulations d’actions et à des fraudes comptables. Le groupe a renvoyé le rapport comme “des informations erronées et des allégations obsolètes, sans fondement et discréditées”.

Le fondateur et président du groupe Adani a vu sa fortune se réduire de 50 milliards de dollars à la suite du rapport sur les vendeurs à découvert, alors que les actions de son empire commercial ont continué de chuter mercredi, juste un jour après avoir réussi à lever suffisamment de fonds pour sécuriser la vente d’actions de 2,5 milliards de dollars de sa société phare Adani Enterprises.

Alors que certains ont pris la plus grande émission d’actions de suivi de l’Inde comme un signe que les investisseurs restaient fidèles au conglomérat malgré le cinglant Hindenburg rapportactions dans Adani Enterprises a coulé près de 30% mercredi. Les six autres sociétés cotées de la société phare – avec des activités liées à l’électricité, aux ports, au transport, au gaz, à l’énergie verte et à l’alimentation – ont également enregistré des baisses.

“Il y a eu un léger rebond hier après la vente des actions, après avoir semblé improbable à un moment donné, mais maintenant le faible sentiment du marché est redevenu visible après le rapport explosif de Hindenburg”, a déclaré Ambareesh Baliga, un analyste de marché indépendant basé à Mumbai. Reuter.

“Avec les actions en baisse malgré la réfutation d’Adani, cela montre clairement des dommages sur le sentiment des investisseurs. Il faudra un certain temps pour se stabiliser”, a déclaré Baliga.