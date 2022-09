Gautam Adani : l’homme le plus riche d’Asie constate un isolement croissant de la Chine

New Delhi

Le milliardaire indien Gautam Adani affirme que la Chine “se sentira de plus en plus isolée” et que le “premier champion de la mondialisation” aurait du mal à rebondir après une période de faiblesse économique.

S’exprimant lors d’une conférence à Singapour mardi, Adani a déclaré que “le nationalisme croissant, l’atténuation des risques de la chaîne d’approvisionnement et les restrictions technologiques”, ainsi que la résistance à l’énorme initiative “la Ceinture et la Route” de Pékin, auraient un impact sur le rôle mondial de la Chine.

L’homme le plus riche d’Asie a déclaré que “les risques liés au logement et au crédit” dans la deuxième économie mondiale “établissaient également des comparaisons avec ce qui est arrivé à l’économie japonaise pendant la “décennie perdue” des années 1990″.

Adani parlait moins d’un mois après que le magnat des affaires soit devenu le troisième homme le plus riche du monde, selon le Bloomberg Billionaires Index. Il est le premier asiatique à prendre cette place.

Le fondateur du groupe éponyme Adani contrôle des entreprises allant des ports à l’électricité.

Bien que pessimiste à propos de la Chine, Adani reste optimiste quant à son propre pays, affirmant que l’Inde est “l’un des rares points relativement positifs d’un point de vue politique, géostratégique et commercial”.

Il prévoit que l’Inde deviendra la troisième plus grande économie du monde d’ici 2030, avec “la plus grande classe moyenne consommatrice que le monde verra jamais”.

Certaines entreprises technologiques qui cherchent à réduire leur dépendance à l’égard de la fabrication chinoise voient déjà l’Inde comme une alternative attrayante.

Lundi, Apple a annoncé avoir commencé à fabriquer son nouvel iPhone 14 en Inde, alors que le géant de la technologie cherche à diversifier sa chaîne d’approvisionnement. Alors que l’entreprise fabrique l’essentiel de ses produits en Chine, elle a décidé de commencer à produire ses derniers appareils en Inde bien plus tôt qu’avec les générations précédentes.

Les entreprises pourraient devoir quitter la Chine non seulement en raison de ses strictes restrictions Covid, qui nuisent aux chaînes d’approvisionnement depuis des mois maintenant, mais aussi en raison de la montée des tensions entre Washington et Pékin au sujet de Taïwan.

Le gouvernement américain a ordonné à deux des principaux fabricants de puces américains de cesser de vendre des puces hautes performances à la Chine au début du mois. Et, la semaine dernière, les dirigeants des plus grandes banques américaines ont déclaré qu’ils pourraient quitter la Chine si jamais celle-ci attaquait Taïwan.

Adani a également mentionné les défis auxquels sont confrontés le Royaume-Uni et les pays de l’Union européenne en raison de la guerre en Ukraine et du Brexit.

“Bien que je m’attende à ce que toutes ces économies se réajustent avec le temps – et rebondissent – la friction du rebond semble beaucoup plus difficile cette fois”, a-t-il déclaré.