Gautam Adani, allié de Modi, fait une offre hostile sur la chaîne d’information indienne NDTV

NEW DELHI – Gautam Adani, l’homme le plus riche d’Asie et un proche allié du Premier ministre Narendra Modi, possède certains des aéroports et ports maritimes, des mines de charbon et des centrales électriques les plus fréquentés de l’Inde. Cette semaine, Adani a fait une incursion dans un nouveau domaine – la télévision – dans un mouvement qui pourrait remodeler le paysage médiatique indien.

Le milliardaire a annoncé mardi l’acquisition d’une participation de 29% dans New Delhi Television (NDTV) et une proposition d’achat de 26% supplémentaires auprès d’actionnaires publics, signalant son intention de contrôler l’un des rares réseaux de télévision restants en Inde qui sont considérés comme indépendant. Il est même audacieusement critique, selon les normes d’aujourd’hui, de Modi et de son parti au pouvoir.

On ne sait pas quand Adani, qui a dépassé Warren Buffett cette année pour devenir le quatrième homme le plus riche du monde, amasserait une participation majoritaire dans NDTV et en prendrait le contrôle. Mais la décision d’un magnat des affaires qui a prêté son jet privé au Premier ministre élu après le triomphe électoral de Modi en 2014 a stupéfié l’élite libérale indienne, bouleversé le personnel du diffuseur et surpris même les fondateurs de NDTV.

Dans un communiqué, NDTV a déclaré qu’Adani avait acquis sa participation via un tiers sans en informer les fondateurs de la société, l’ancienne journaliste Radhika Roy et son mari économiste Prannoy Roy, et que l’accord avait été conclu “sans discussion, consentement ni préavis”.

“NDTV n’a jamais fait de compromis sur le cœur de ses opérations – son journalisme”, a déclaré ostensiblement la société. “Nous continuons à défendre fièrement ce journalisme.”

Alors qu’une lutte pour NDTV pourrait être longue, les observateurs pensent que ce n’est qu’une question de temps avant que les Roys, qui détiennent toujours une participation de 32%, cèdent le contrôle à un homme d’affaires aux politiques radicalement différentes. Depuis les années 2000, Adani a soutenu Modi, et la fortune commerciale du milliardaire gujarati a reflété la montée en puissance du politicien gujarati.

“Leur proximité politique est bien connue”, a déclaré Deepak Shenoy, directeur général de Capitalmind, une société de recherche en investissement à Bangalore. NDTV était attrayante pour Adani non pas en raison de sa marge bénéficiaire, qui est mince, mais en raison de sa capacité à façonner le discours national, a déclaré Shenoy.

“C’est moins motivé économiquement et plus quelque chose qui est fait pour une influence globale”, a-t-il déclaré.

Les dirigeants d’Adani Media Networks, une filiale du magnat, ont qualifié l’accord d'”étape importante” dans sa mission de devenir un acteur majeur des médias. Plus tôt cette année, Adani a acquis une participation dans le site d’information en ligne Quint, ajoutant à un empire commercial tentaculaire qui comprend également l’énergie et la fabrication de drones.

“Avec sa position de leader dans l’actualité et sa portée forte et diversifiée dans les genres et les zones géographiques, NDTV est la plate-forme de diffusion et numérique la plus appropriée pour concrétiser notre vision”, a déclaré Sanjay Pugalia, responsable de la branche médias d’Adani.

Les entreprises de médias indiennes, qui dépendent fortement des revenus publicitaires, sont depuis longtemps sensibles aux pressions du gouvernement et des entreprises privées. Mais les observateurs des médias affirment que les radiodiffuseurs ont particulièrement suivi la ligne officielle du parti Bharatiya Janata de Modi depuis sa victoire électorale en 2014, ce qui témoigne de l’influence du parti au pouvoir sur les médias.

Dans cet environnement, NDTV s’est démarqué, offrant une large couverture de la mauvaise gestion par le gouvernement de la pandémie de coronavirus et des manifestations nationales des agriculteurs. Cette posture a conduit à des affrontements avec des responsables gouvernementaux, qui ont ordonné une coupure de courant sur NDTV en raison d’une couverture que le gouvernement a jugée préjudiciable à la sécurité nationale.

“Toutes les chaînes d’information grand public ont le même scénario, la même formule, comme si elles avaient reçu un mémo des pouvoirs en place”, a déclaré Manisha Pande, critique des médias et rédactrice en chef du site Web Newslaundry. « NDTV questionnerait l’administration, créant un peu de dissuasion. Avec cette résistance disparue, il n’y aura plus de honte.

Pande a déclaré que la perte de l’indépendance éditoriale de NDTV affecterait profondément la société indienne. “La démocratie, ce sont des élections, mais aussi des informations crédibles qui parviennent au public”, a-t-elle déclaré. “Si vous truquez [the media]vous pouvez effectivement truquer la démocratie.

Les Roys ont lancé NDTV en 1988 et ont d’abord attiré les téléspectateurs indiens en masse avec leur couverture électorale en direct et des reportages sur le terrain de correspondants à travers le pays. Mais à la fin des années 2000, les Roys étaient aux prises avec une dette gonflée. Confronté à un appel de marge pendant la crise financière mondiale, le couple a contracté un prêt de 50 millions de dollars en échange de bons de souscription d’actions pouvant être convertis en actions NDTV. Cette semaine, Adani a acquis ces actions auprès d’une société holding.

Ces dernières années, les chaînes de la société ont perdu des téléspectateurs et de l’argent, un renversement dramatique depuis le début des années 2000 lorsque des présentateurs vedettes étaient conduits au bureau avec chauffeur et se voyaient servir des croissants par des serveurs en gants blancs, a déclaré Krishn Kaushik, un ancien journaliste de Caravan Magazine qui a rapporté sur le fonctionnement interne de NDTV.

“Ils n’allaient pas après le sensationnalisme, les débats performatifs bruyants où vous avez des gens qui se crient dessus, les problèmes hindous-musulmans que d’autres chaînes faisaient pour les globes oculaires”, a déclaré Kaushik. « Ils faisaient tout correctement, mais cela ne rapporte pas d’argent. Ce n’est pas ce que le marché voulait.

Bien que la part de marché de l’entreprise ait diminué, ses périls juridiques ont augmenté sous le gouvernement BJP. En 2017, des enquêteurs fédéraux ont perquisitionné les bureaux de NDTV et la résidence des Roys pour sonder leurs emprunts passés. En 2019, le couple s’est vu interdire de quitter le pays en raison de l’enquête financière en cours. Le réseau fait également l’objet d’une enquête pour soupçon de blanchiment d’argent.

Les employés de NDTV ont été surpris mardi alors que la nouvelle de l’accord avec Adani se répandait. Dans la tour de bureaux de NDTV au sud de Delhi, les employés ont d’abord pensé que les informations étaient fausses. Mardi soir, l’ambiance dans la salle de rédaction s’était transformée en appréhension quant à la sécurité de l’emploi et à l’indépendance éditoriale de la chaîne.

« Personne n’avait d’idée. Il y avait un sentiment d’incrédulité », a déclaré un employé de la salle de presse qui a parlé sous couvert d’anonymat parce que la personne n’était pas autorisée à commenter. “Il est encore en train de s’enfoncer.”

Mercredi matin, l’accord NDTV faisait la une des journaux indiens. Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs ont fait circuler un mème selon lequel NDTV signifierait désormais Narendra Damodardas Television – une référence au nom du Premier ministre. Sur l’aile droite indienne, beaucoup ont prédit avec joie qui pourrait être le premier journaliste de haut niveau à être expulsé après une prise de contrôle par Adani. Ils se sont installés sur Ravish Kumar, un présentateur primé qui critique fréquemment le gouvernement Modi.

Un Kumar provocant s’est rendu sur Twitter pour répondre aux spéculations sur sa possible sortie.