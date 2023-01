Gauri-Suhana, Rani et d’autres se sont beaucoup amusés à la projection de Pathaan

Les célébrités se sont bien amusées hier soir en assistant à la projection spéciale de Pathan mercredi, et ces photos en sont la preuve. Les créateurs ont organisé une projection après la sortie de Pathan, avec Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham, au Yash Raj Films Studio à Mumbai. De nombreuses célébrités, dont Deepika, Gauri Khan, Rani Mukerji, Ranveer Singh, Anil Kapoor, John, Hrithik Roshan et Sussanne Khan, ont assisté à l’événement. Maintenant, Maheep Kapoor, Bhavana Panday et Nandita Mahtani ont offert aux fans un aperçu de la projection.

Maheep Kapoor a partagé de nombreuses photos sur son Instagram avec Gauri Khan, Rani Mukerji, Bhavana Pandey, Neelam Kothari, Sussanne Khan, Nandita Mahtani et d’autres. Sur l’une des photos, Maheep pose avec la star de Pathaan, John Abraham. Elle a sous-titré le post comme “Post Pathan nous célébrons! #WhatAMovie #WhatANight.” Jetez un œil ci-dessous :

Bhavana Panday a également partagé plusieurs photos similaires. Cependant, sur l’une des photos, on peut voir le fils de Malaika Arora et Arbaaz Khan, Arhaan Khan, posant pour la caméra avec Chunky Panday, Maheep, Bhavana, Sussanne Khan-Arslan Goni et d’autres. Bhavana a également partagé une photo avec le chanteur AP Dhillon. Elle a légendé le message comme suit : “Une nuit pleine d’amour et de fête ! Absolument adoré PATHAN!!!!! Remarquable !!!!! Félicitations #blockbuster.”

Jetez un oeil ci-dessous:

Nandita Mahtani, la fiancée de Vidyut Jammwal, a partagé une photo avec Gauri Khan et Sussanne Khan et une photo de groupe avec des amis de l’industrie. En légende, elle écrit : “Pathan ! Quel film ! Toutes nos félicitations!”

Jetez un oeil ci-dessous:

Plusieurs images de la projection deviennent également virales sur Internet. Sur l’une des photos, Pathan étoiles Shah Rukh Khan et John Abraham avec Minakshi Das. Consultez le message ci-dessous :

Dans une autre photo virale, Suhana Khan pose joyeusement avec Ananya Panday et un ami. Suhana est jolie dans un ensemble bleu, tandis qu’Ananya est jolie dans une robe vert fluo. Jetez un oeil ci-dessous:

Pendant ce temps, Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham ont le vent en poupe en tant que Pathan est devenu le plus grand match d’ouverture de Bollywood avec un record de Rs 55 crore.