Bombay: La superstar Shah Rukh Khan et la fille de son épouse Gauri Khan, Suhana, ont passé le week-end de manière artistique.

S’adressant à Instagram, Suhana a traité ses abonnés en leur donnant un aperçu de ses œuvres. Elle a posté une courte vidéo d’elle s’essayant au dessin au fusain. Dans la vidéo, Suhana a tagué sa mère.

Quelques heures plus tard, Gauri a partagé la publication de Suhana sur son histoire Instagram et a parlé de l’art au fusain. « L’art au fusain, une forme d’art sec… extrêmement thérapeutique », a écrit Gauri. Le croquis est un portrait, avec le mot « maman » signé dans le coin, entouré de cœurs.

En parlant plus de Suhana, elle suit actuellement un cours d’études cinématographiques à l’Université de New York. L’année dernière, elle a même fait ses débuts d’actrice avec le court métrage intitulé « The Grey Part of Blue ».