La productrice Gauri Khan a lancé lundi son livre de table basse, My Life in Design, lors d’un événement de lancement à Mumbai. L’événement a été honoré par son mari, l’acteur Shah Rukh Khan, et il a parlé du parcours de Gauri en tant que designer d’intérieur. Les photos et vidéos de l’événement sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Jeudi, Gauri a partagé des photos inédites de l’événement sur son Instagram. Elle a partagé deux photos dans un article de carrousel où elle et l’acteur posent en noir et donnent des vibrations royales. Gauri portait une robe noire associée à des talons argentés, tandis que Shah Rukh l’assortissait dans un costume noir, qu’il avait associé à une chemise blanche.

Le célèbre couple de stars a été largement considéré comme un « duo idéal » pour les amoureux, et Gauri a reconnu Shah Rukh pour son soutien sans fin. Dans la légende, Gauri a remercié Shah Rukh d’avoir fait partie de son voyage et a écrit : « MyLifeInDesign disponible maintenant. @penguinindia. Merci de faire partie de mon voyage, @iamsrk. »

Dès que Gauri a partagé les photos, plusieurs internautes ont réagi à leur « alchimie persistante ». Sussanne Khan a écrit : « Vous cherchez Bomb tous les deux ! Mon couple préféré de tous les temps. » Un internaute a écrit « le roi et sa reine ». Un autre internaute a écrit : « C’est la photo la plus cool de tous les temps. » Un internaute a écrit : « Ça a l’air fabuleux. » Un autre internaute a écrit : « Après un long moment @gaurikhan @iamsrk. Alors Perfecttt… j’adore ça. »

Shah Rukh Khan et Gauri Khan ont lancé son livre de table basse My Life In Design au Taj Lands End, Mumbai, le lundi 15 mai. Les photos du couple puissant avec leurs enfants Suhana Khan, Aryan Khan et AbRam Khan pour le livre la séance photo était devenue virale sur les réseaux sociaux le mois dernier.

Lors de l’événement de lancement du livre, Shah Rukh Khan a révélé comment Gauri Khan avait conçu sa maison Mannat alors qu’il n’avait pas l’argent pour la meubler. Selon un reportage d’IndiaToday, l’acteur de Pathaan a déclaré : « Nous n’avions pas réalisé que Mumbai avait tout un système où les appartements sont plus chers. Nous n’y étions pas habitués. Nous vivions dans une maison à côté de Taj, qui était celle de mon réalisateur. Chaque fois que nous rassemblions de l’argent, nous disions : achetons une maison. Ensuite, nous avons réussi à acheter. Ensuite, nous n’avions plus d’argent pour la meubler. Sur le front du travail, Shah Rukh Khan sera ensuite vu dans Jawan d’Atlee. Le film sortira en salles le 7 septembre.