Gauri Khan relooke l’intérieur de Katrina Kaif et Jacqueline Fernandez avec son nouveau spectacle

La société de musique et de divertissement Mirchi annonce sa toute nouvelle émission intitulée “Dream Homes” qui marque les débuts numériques du producteur de films et décorateur d’intérieur indien, Gauri Khan, en tant qu’hôte. Présentée par Kurlon et propulsée par le groupe Bonito Design & ACE, l’émission présentera six épisodes où Gauri Khan emmènera les téléspectateurs à travers les voyages de relooking spatial de certaines des maisons des célébrités les plus populaires de la ville B. Dream Homes apportera non seulement les dernières tendances et hacks en matière de décoration d’intérieur, mais révélera également la folie derrière la scène de réorganiser les espaces pour certains des esprits les plus prospères et les plus créatifs de Bollywood. Mirchi est prêt à sortir le premier épisode le 16 septembre, exclusivement sur sa chaîne YouTube – Mirchi Plus, Mirchi Plus Mobile App et Colors Infinity.

Regardez la promo







Alimenté par l’élégance, le flair et l’ingéniosité de Gauri Khan dans la décoration et le style de la maison, Dream Homes présente une transformation extravagante des espaces à l’intérieur des maisons de Manish Malhotra, Farah Khan, Katrina Kaif, Kabir Khan, Jacqueline Fernandes et Malaika Arora. De la découverte de l’esthétique la mieux adaptée aux choix de ses invités au partage de ses connaissances sur le style et l’exécution de la maison, Gauri plongera profondément dans les nuances du design d’intérieur. Au milieu de ses conversations franches avec les célébrités, Gauri donnera vie à la vision des célébrités pour leurs espaces tout en donnant un aperçu de sa sensibilité lorsqu’il s’agit de refaire des espaces. Mirchi publiera six épisodes pour la saison et guidera le public à travers tout le processus de décoration pour chaque maison de célébrité. La série promet un régal pour les téléspectateurs alors qu’ils en apprennent davantage sur les goûts, les maisons et bien plus encore de leurs célébrités préférées !

Exprimant son enthousiasme pour le lancement du salon, Gauri Khan, fondatrice de Gauri Khan Designs, a déclaré : « J’explore et élargis constamment mes horizons dans le domaine du design d’intérieur à travers de nombreuses associations et collaborations. Ce qui m’a enthousiasmé à propos de ce projet, c’est à quel point le spectacle capture magnifiquement le processus de transformation et de conception de l’espace. Concevoir et donner vie à des idées a été une passion de toute une vie, alors, quand Mirchi m’a approché avec le concept de Dream Homes, j’étais très excité et je suis ravi de la façon dont cela s’est avéré. De plus, je serai l’hôte pour la première fois avec l’émission, ce qui est quelque chose de complètement nouveau pour moi et j’ai hâte de tout ça ».

Pour voir de nouveaux épisodes de Dream Homes avec Gauri Khan qui sortent tous les vendredis, abonnez-vous à Mirchi Plus YT Channel ou téléchargez l’application mobile Mirchi Plus maintenant. De plus, le public peut également assister à l’émission sur Colors Infinity SD & HD, à partir du 2 octobre, tous les dimanches à 21 heures.