Gauri Khan partage une rare photo de retour avec Shah Rukh Khan | Nouvelles des gens

New Delhi: Mercredi, l’épouse et décoratrice d’intérieur de la superstar de Bollywood Shah Rukh Khan, Gauri Khan, a parcouru le chemin de la mémoire et a traité les fans avec une photo de retour du couple star sur les réseaux sociaux.

Gauri a pris son compte Instagram et a publié une photo franche dans laquelle elle et Shah Rukh pouvaient être vus assis ensemble lors d’un événement. Alors que la star de « My Name is Khan » était vêtue d’un élégant costume noir, sa femme respirait l’élégance en enfilant une tenue de couleur grise.

Dans la légende, Garuti a écrit: « Collectez des moments et des bons moments », suivi d’un emoji de cœur. La superbe photo de retour a plongé les internautes dans le vertige, les fans laissant tomber des dizaines de commentaires sur la publication.

Un utilisateur a écrit: « Beau couple puissant. Beaucoup d’amour et de bénédictions pour vous et SRK. Amour de votre fan dans le NJ », tandis qu’un autre les a appelés « Couple royal de Bollywood ».

La cinéaste Zoya Akhtar a également commenté : « Comme vous êtes beaux tous les deux. » La publication a recueilli plus de 52 000 likes en quelques heures après avoir été partagée.

Shah Rukh et Gauri sont des amoureux d’enfance, qui ont fini par se marier en 1991. Le couple puissant de Bollywood est ensemble depuis plus de trois décennies maintenant et sont les fiers parents de leurs trois enfants Aryan Khan, Suhana Khan et AbRam Khan.

Ils ont figuré ensemble pour la dernière fois dans le dernier épisode de l’émission de téléréalité Netflix « Fabulous Lives of Bollywood Wives », qui a exploré la vie personnelle et professionnelle de leurs amis, Bhavana Pandey, Maheep Kapoor, Seema Khan et Neelam Kothari Soni.

Pendant ce temps, sur le plan cinématographique, Shah Rukh, qui a été vu pour la dernière fois sur grand écran dans « Zero » d’Aanand L Rai, partagera l’espace d’écran avec Deepika Padukone et John Abraham dans « Pathan ».

De plus, « Pathan », qui est soutenu par Yash Raj Films (YRF), marquera le retour de Shah Rukh sur le grand écran après « Zero » en 2018.