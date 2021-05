Gauri Khan partage une photo glamour de sa fille Suhana Khan à l’occasion de son 21e anniversaire, la photo devient VIRAL

La superstar Shah Rukh Khan et la fille de l’entrepreneur-designer d’intérieur Gauri Khan, Suhana Khan, ont eu 21 ans aujourd’hui.

En lui souhaitant l’occasion spéciale, la mère de l’enfant vedette, Gauri, a pris son pseudo Instagram vérifié pour partager une photo glamour de Suhana. Elle a écrit une note courte mais sincère prolongeant les souhaits d’anniversaire à côté de la photo.

S’adressant à Instagram, Gauri a partagé une photo de Suhana dans une tenue à pois noir et blanc, et a écrit dans la légende: « Joyeux anniversaire … tu es aimé aujourd’hui, demain et toujours. »

Dès que Gauri a partagé le message, Suhana est allée à la section des commentaires et a répondu: « Je t’aime. »

Regarde.

Il est indéniable que Suhana Khan est l’une des stars les plus suivies et qu’elle est très populaire sur les réseaux sociaux, compte tenu du nombre élevé de suivis dont son compte se vante. Ainsi, lorsque Gauri Khan a partagé une photo de Suhana, lui souhaitant son 21e anniversaire, la photo est immédiatement devenue virale.

Les internautes ont même consulté la section des commentaires de l’article et ont comblé la fille d’anniversaire de souhaits et d’amour. Les célébrités ont également souhaité à Suhana lors de sa journée spéciale. Seema Khan a écrit: «Joyeux anniversaire Su», et Neelam Kothari Soni a commenté: «Joyeux anniversaire, chérie Suhana». Bhavana Pandey, dont la fille Ananya est une amie proche de Suhana, a laissé tomber des émojis de cœur.

Pendant ce temps, après avoir obtenu son diplôme de l’Ardingly College en Angleterre, Suhana étudie le cinéma à l’Université de New York. Sa mère Gauri et son frère Aryan sont partis trop récemment pour Ne York où ce dernier a assisté à sa cérémonie de remise de diplômes.

Quant à Suhana, elle souhaite poursuivre une carrière d’actrice. Cependant, selon son père SRk, elle doit d’abord terminer ses études avant d’entrer dans l’industrie cinématographique.

Dans une ancienne interview avec Hindustan Times, SRK avait déclaré: « Suhana devrait apprendre à jouer pendant encore trois à quatre ans si elle veut devenir actrice. Je sais que beaucoup de mes amis de l’industrie pensent que mes enfants devraient commencer à jouer demain. Mais c’est ma conviction qu’ils ne devraient pas encore commencer à agir. «