Gauri Khan partage une photo de retour inestimable avec Shah Rukh Khan, l’appelle « de bons moments »

Gauri Khan fait souvent un voyage dans le passé et partage des photos avec son mari et superstar Shah Rukh Khan. Le couple puissant de Bollywood est ensemble depuis plus de trois décennies maintenant. Ils sont également les fiers parents de leurs trois enfants – Aryan Khan, Suhana Khan et AbRam Khan. Maintenant, Gauri est allée sur sa page Instagram et a partagé une photo de retour franche avec SRK cliqué lors d’un événement.

Sur la photo, Shah Rukh est plus pimpant que jamais dans un tailleur-pantalon noir avec une cravate argentée brillante. Tandis que Gauri a l’air élégant dans une robe bustier beige avec un brassard et un tour de cou. Elle a sous-titré la photo en déclarant: « Collectionnez des moments et de bons moments … »

Shah Rukh et Gauri sont des amours d’enfance qui ont fini par se marier en 1991. Plus tôt, lors d’une interaction avec un portail, lorsque Gauri a été interrogée sur la réaction de ses parents à leur relation, elle avait dit: « Oui, mes parents n’étaient évidemment pas d’accord. parce que nous étions si jeunes et ensuite, de décider de nous marier avec une personne qui allait rejoindre des films et aussi d’une religion différente. »

À propos de Gauri, SRK avait déclaré: « Je ne sais pas si je suis un cinglé, mais je suis très passionné par mon amour pour Gauri. Elle fait partie de moi. »

Sur Shah Rukh étant le seul homme de sa vie, Gauri a également partagé: « C’était la première personne que j’ai rencontrée et avec qui je suis sorti. Et il a été le seul homme. »

SRK et Gauri se sont mariés le 25 octobre 1991.