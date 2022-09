Gauri Khan parle de la vie avec SRK, les fans n’en ont jamais assez

Le dernier épisode de Koffee With Karan saison 7 mettait en vedette Gauri Khan, Maheep Kapoor et Bhavana Panday, Gauri revenant dans la série après 17 ans. Elle a été franche sur l’épisode sur la famille, l’épreuve d’Aryan Khan et comment le fait d’être la femme de Shah Rukh Khan affecte son travail. Gauri, qui est architecte d’intérieur, a déclaré que lors de l’examen d’un nouveau projet, certaines personnes la considèrent comme une designer. “Mais il y a aussi des moments où ça ne marche pas comme ça parce que parfois, les gens ne veulent pas s’attacher au bagage de travailler avec la femme de Shah Rukh Khan. Cela fonctionne contre moi 50% du temps », a ajouté Gauri.

Gauri a également partagé des bribes de sa vie domestique avec SRK, et a dit qu’il était la “personne la plus facile” qui était toujours à l’aise avec les gens autour de lui. Les fans, qui admirent depuis longtemps leur relation, ont apprécié l’aperçu de leur vie ensemble. Gauri a également appelé SRK pendant un segment de l’émission et dans un autre, a déclaré que si leur histoire d’amour devait être nommée d’après un film, ce serait Dilwale Dulhania Le Jayenge.

#KaranJohar: “Votre histoire d’amour avec #ShahRukhKhan fallait donner un titre de film, quel serait-il ?”#GauriKhan: “Je pense à Dilwale Dulhaniya Le Jayenge” ❤️pic.twitter.com/ChNSZaMvQO – Club des fans des guerriers Shah Rukh Khan (@TeamSRKWarriors) 19 septembre 2022

L’amour du roi Khan et de la famille pendant les moments difficiles fait que la famille se sent bénie ♥️ #ShahRukhKhan #GauriKhan #KoffeeWithKaran @gaurikhan pic.twitter.com/6gc8gny5UQ — Abdul-Wadood 1️⃣ 0⃣✌ (@AWadood97) 21 septembre 2022

Le chemin #GauriKhan a parlé de sa relation avec Shah Rukh était si réconfortant…. Et cet appel de #ShahRukhKhanufff ❤❤❤❤#KoffeeWithKaran7 #KoffeeWithKaranS7 #KoffeeWithKaran — sana farzeen (@SanaFarzeen) 21 septembre 2022

Je ne peux pas m’en remettre… en boucle@gaurikhan tu es le meilleur.@iamsrk pourquoi si adorable? pic.twitter.com/1yQBSOQPwJ — Shruti❤️ (@itshru_ti) 19 septembre 2022

“Voir Gauri, humare saath rahoge toh yahi mazze hai ” Shah Rukh Khan étant le MEILLEUR comme toujours ❤❤❤ <3#ShahRukhKhan #KoffeeWithKaranS7 pic.twitter.com/vHklib6D44 — ÉQUIPE SRK (@TSRK_FC) 21 septembre 2022

Gauri a également révélé ce qui l’agace le plus à propos de SRK. Au cours de la conversation, Karan a partagé que Shah Rukh est un hôte impressionnant. À tel point qu’il accompagne les invités jusqu’à leurs voitures et les accompagne.

Alors que le geste est doux, Gauri avoue que l’habitude l’agace parfois. «Il accompagne toujours l’invité jusqu’à sa voiture. Parfois, j’ai l’impression qu’il passe plus de temps à l’extérieur qu’à l’intérieur de la maison lors des fêtes. D’autres commencent à le chercher, et j’ai l’impression que nous faisons la fête dehors sur la route », a-t-elle déclaré.

