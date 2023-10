Gauri Khan, l’épouse de la star de Jawan Shah Rukh Khan, voulait autrefois que tous ses films échouent, voici la raison choquante

Shah Rukh Khan s’est une fois de plus révélé être la plus grande superstar du cinéma indien après ses énormes superproductions Pathaan et Jawan. Shah Rukh Khan a beaucoup travaillé à Bollywood au fil des décennies ; lentement et régulièrement, il est devenu le roi Khan et, à ce jour, le titre est intact. Mais il fut un temps où sa femme bien-aimée, Gauri Khan, ne voulait pas que ses films réussissent au box-office et que tous ses films échouent. Oui, aussi bizarre que cela puisse paraître, mais c’est un fait, et la femme de la superstar l’a avoué elle-même. Dans l’une des anciennes interviews de Gauri Khan ; l’épouse de la star avait déclaré qu’elle n’était pas satisfaite du fait que SRK ait décidé de venir à Bombay pour faire une carrière cinématographique et quitter Delhi pour toujours.

Dans sa conversation avec Sandeep Khosla, il lui a demandé si elle était comme un roc pour la star de Jawan Shah Rukh Khan pendant ses premiers jours. Gauri a mentionné que ce n’était pas vrai parce qu’elle voulait qu’il échoue dans sa carrière cinématographique. « Parce que je n’étais pas très content qu’il vienne à Bombay. En fait, je ne savais même pas quand il était devenu une star. C’était très choquant pour moi d’être ici pour la première fois, avec des films et tout. C’était très, très difficile. Je En fait, je ne voulais pas que ses films marchent bien. Je pensais que si ça échouait, je devrais retourner à Delhi. Parce que tu es si jeune et que je me suis marié à 21 ans. Les films, comment et ce qui se passe, tout était si nouveau. Pour pour moi, c’était comme si rien ne devait fonctionner et que tout devait être un échec. »

Eh bien, aujourd’hui, Gauri doit rire après avoir pensé à ses premiers jours alors que la superstar a réalisé ses rêves et ses promesses et lui a donné plus que ce qu’elle avait jamais imaginé, et elle en est sacrément fière.

Shah Rukh Khan et Gauri Khan sont le roi et la reine de B Town, et jusqu’à ce jour, ils sont à la fois le couple doré de Bollywood et une source d’inspiration pour leurs fans. Parlant de leurs enfants, tous les deux Suhana Khan et Aryen Khan sont désormais tous prêts à entrer dans l’industrie en tant qu’acteurs et réalisateurs, et quelle magnifique réussite ! Actuellement, Shah Rukh Khan se prépare pour sa prochaine sortie, Dunky, qui devrait sortir en salles en décembre.